ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары в Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии согласовано продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Республике Беларусь до 31 декабря 2021 года включительно. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.
"Принятое решение будет способствовать обеспечению доступности социально значимых товаров для населения", - отметили в пресс-службе.
В Беларуси действует государственное ценовое регулирование на ряд социально значимых товаров, в том числе на мясо, молоко, сыр, масло, пшеничную муку, ржаной хлеб, белый шлифованный рис, гречневую крупу, белый сахар, детское питание, свежие овощи и яблоки, мясные консервы, маргарин, перловую крупу, поваренную пищевую соль, черный байховый чай и др.
Обращение члена Совета ЕЭК, заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Петришенко с предложением продлить срок ценового регулирования до 31 декабря 2021 года включительно поступило в Комиссию 9 августа.-0-