ЕЭК установила переходные положения к техрегламенту на алкоголь

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила переходные положения к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции", вступающему в силу с 9 января 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Определено, что до 9 января 2024 года в странах ЕАЭС допускаются производство и выпуск в обращение алкоголя по документам об оценке соответствия этой продукции требованиям, ранее установленным актами, входящими в право союза, и законодательством государства - члена, выданных или принятых до дня вступления в силу техрегламента. Обращение такой продукции допускается в течение срока ее годности, установленного изготовителем", - пояснили в ЕЭК.

Технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" был принят Советом ЕЭК в декабре 2018 года. Он устанавливает обязательные для применения и исполнения в странах ЕАЭС требования безопасности к алкогольной продукции и процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке, упаковке и процедуры оценки соответствия.

Коллегия утвердила также два классификатора в сфере обращения лекарств и медицинских изделий - классификатор лекарственного растительного сырья и классификатор областей медицинского применения медицинских изделий. Их предусмотрено включить в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации ЕАЭС. Министерство здравоохранения Кыргызстана определено оператором по ведению этих классификаторов. "Их предполагается использовать при электронном взаимодействии между уполномоченными органами государств - членов ЕАЭС и реализации общих процессов в сфере обращения лекарств и медизделий", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Коллегия ЕЭК внесла изменения в перечень стандартов, обеспечивающих проведение исследований (испытаний) и измерений продукции для применения и исполнения требований технического регламента союза "О безопасности упаковки" и осуществления оценки соответствия такой продукции, предусматривающие корректировку сроков применения ряда методических указаний и методических рекомендаций.-0-