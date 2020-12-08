ЕЭК утвердила методы проверки эффективности дезинфекционных средств в ЕАЭС

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору. Документ дополнен перечнем методов исследования эффективности дезинфекционных средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Цель данных изменений - обеспечение единства требований и сравнимости результатов регистрационных испытаний дезинфекционных средств, проводимых в странах Евразийского экономического союза.

"Теперь возможно использовать любой из методов, включенный в перечень, который может подтвердить целевое назначение регистрируемого дезинфекционного средства и доказать возможность его использования в заявленной области применения", - отметили в ЕЭК.-0-