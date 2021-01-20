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20 января 2021, 12:26

ЕЭК утвердила рекомендации для возобновления международных пассажирских ж/д перевозок

Фото из архива
Фото из архива

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия утвердила рекомендации для возобновления международных пассажирских железнодорожных перевозок между государствами Евразийского экономического союза. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коллегия ЕЭК 19 января утвердила методические рекомендации по недопущению распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении, - сказала Ия Малкина. - Документ содержит предложения по организации работы на железнодорожных составах и вокзалах, включая проведение организационных и профилактических мероприятий".

С целью предотвращения заноса и распространения COVID-19 рекомендуется организовать температурный "входной" контроль, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, организовать обработку рук антисептиком, соблюдать принципы социального дистанцирования и разделения потоков движения пассажиров. "Также по итогам обсуждения на коллегии принято решение проработать вопрос условий транспортного пассажирского сообщения для пассажиров, прошедших вакцинацию против COVID-19", - отметила Ия Малкина.

Принятие данных рекомендаций помощник председателя Коллегии ЕЭК назвала первым шагом, который направлен на создание условий для возобновления сообщения. Отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать возобновления полноценного транспортного сообщения между странами ЕАЭС, она подчеркнула, что такие решения принимаются на национальном уровне. "Комиссия со своей стороны предлагает критерии, при выполнении которых сообщение может быть возобновлено", - добавила она.-0-

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