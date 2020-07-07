ЕЭК запустила онлайн-курс о евразийской интеграции

7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия сегодня запустила онлайн-курс "ЕАЭС: что это и как работает" в открытой системе электронного образования "Универсариум", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Онлайн-курс разделен на восемь модулей, авторами лекций стали более 30 экспертов из ЕЭК", - отметили в пресс-службе.

Первый модуль посвящен теоретическим основам экономической интеграции, истории, экономике, международным отношениям и праву Евразийского экономического союза. Во втором рассматриваются основы функционирования Таможенного союза, а также инструменты в помощь экспортерам и импортерам: институт уполномоченного экономического оператора, механизм единого окна и единый реестр объектов интеллектуальной собственности. Третий модуль дает представления о промышленной и агропромышленной политике ЕАЭС, техническом регулировании и санитарных и фитосанитарных мерах.

"Четвертый модуль посвящен созданным в ЕАЭС для предпринимателей инструментам защиты прав, в частности прав на объекты интеллектуальной собственности, - продолжили в ЕЭК. - Отдельные лекции рассказывают об общих правилах конкуренции на трансграничных рынках, о процедуре оценки регулирующего воздействия и об устранении препятствий на внутреннем рынке союза. В пятом и шестом модулях рассматриваются режимные положения при торговле услугами, учреждении и деятельности, общий финансовый рынок и единый рынок труда. В седьмом модуле затрагиваются общие рынки энергоресурсов, транспортных услуг, лекарственных средств и медицинских изделий".

Наконец, в восьмом модуле слушатели узнают, какие преференции получают производители ЕАЭС по торговым соглашениям союза с третьими странами, а также как в ЕАЭС защищают от недобросовестных производителей из-за рубежа с помощью таких инструментов, как антидемпинговые, специальные защитные и компенсационные меры, цифровая маркировки товаров.

"Курс будет доступен 24/7. При успешном прохождении тестов по итогам обучения будет выдаваться бесплатный сертификат", - добавили в пресс-службе.-0-