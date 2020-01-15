Эффект эмоционального заражения в соцсетях происходит быстрее, чем в толпе - эксперт

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффект заражения в социальных сетях происходит быстрее, чем в толпе, и это сложно отследить. Такое мнение во время обсуждения темы "Deepfakes: новый вызов информационной безопасности" на очередном заседании проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА высказала заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Академии управления при Президенте Ольга Агейко.

Эксперт обратила внимание, что в соцсетях люди "покупаются" не на сухую информацию, а на эмоции: "Сегодня то, что происходит в социальных сетях, сравнивают с психологией толпы. По большому счету эффект заражения происходит даже намного быстрее, чем то, что происходит в толпе, - только мы этого не видим". Эффект заражения или эмоциональное заражение - это механизм передачи психического настроя другим людям от одного человека или группы, эмоционального воздействия в условиях непосредственного контакта и включения личности в определенные психические состояния.

Ольга Агейко отметила, что у многих людей сохраняется так называемое клиповое восприятие информации. При этом часто люди не воспринимают данные, которые не вписываются в личную картину мира. "И получается, информационно мы становимся закрытыми - читаем то, что хотим читать, слышим то, что хотим слышать, и становимся вот так эмоционально глухими", - подчеркнула эксперт. По ее словам, соцсети - своеобразные каналы для получения эмоций. И вероятность распространения эмоционального заражения в соцсетях такова, "что эти процессы могут быть нами не совсем контролируемы".

Deepfakes - это технологии искусственного синтеза человеческого изображения, основанные на использовании нейросетей и искусственного интеллекта, позволяющие создавать высокореалистичные фото- и видеоизображения людей либо модифицировать фото- и видеоматериалы. Ярким примером служит ролик, где экс-президент США Барак Обама оскорбляет нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Видео появилось в апреле 2018 года на ресурсе BuzzFeed. В конце создатели рассказывают, что это подделка, показывая возможности технологий создания фейковых новостей. В США к проблеме deepfakes отнеслись со всей серьезностью. Летом 2019 года в комитете по разведке Конгресса США прошли специальные слушания. В американский парламент внесен законопроект по борьбе с высокотехнологичной дезинформацией. Недавно Facebook принял решение, что будет удалять видео, в котором эксперты найдут технологии deepfakes.-0-