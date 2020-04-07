Эффективность БЦЖ против коронавируса стоит изучить - депутат

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность противотуберкулезной вакцины БЦЖ против нового коронавируса необходимо изучить. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей кандидат медицинских наук Светлана Одинцова.
Парламентарий прокомментировала периодически появляющуюся в СМИ информацию о защитном действии прививки БЦЖ, ее сдерживающем влиянии на уровень заболеваемости. По словам депутата, такая возможность не исключена, ее надо изучить. "Это платформа для дальнейшего изучения, рычаг для борьбы с такой сложной вирусной инфекцией, как коронавирусная", - сказала она.
Светлана Одинцова напомнила, что в Беларуси БЦЖ входит в национальный календарь прививок. Как сообщалось, в стране 97-98% (а по некоторым регионам до 99%) населения привиты этой вакциной.
БЦЖ - вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки. Создана в 1921 году французскими бактериологами, иммунологами Альбером Кальметом и Камилем Гереном.-0-