Эффективность видеоконтролируемого лечения туберкулеза составила 94% - Гуревич

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность видеоконтролируемого лечения туберкулеза составила 94%, сообщил журналистам директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эффективность составляет 94%. Это намного выше, чем среди тех пациентов, которым надо было ежедневно приходить в противотуберкулезную организацию и принимать под контролем противотуберкулезные препараты", - сказал Геннадий Гуревич.

Инновационный метод используется в Беларуси с 2016 года. За этот период видеоконтролируемое лечение получили 1694 человека. Причем если в 2016 году таких пациентов было 102, то в 2020 году - 600. Особенно актуально это в условиях эпидемии COVID-19.

Как отметил специальный представитель регионального директора ВОЗ в Беларуси доктор Масуд Дара, в связи с пандемией важна адаптация услуг здравоохранения, направленных на борьбу с туберкулезом. Он пояснил, что ранее, до пандемии, считалось, что наиболее эффективным способом лечения является обеспечение приема препаратов под наблюдением, когда амбулаторные пациенты приходят в определенное время в учреждение здравоохранения для приема препаратов. Если полагаться, что пациенты будут принимать их сами, это может привести к тому, что кто-то забудет, кто-то перестанет принимать, в результате выработается лекарственная устойчивость.

"Однако сейчас в условиях пандемии является нецелесообразным требовать постоянного ежедневного посещения пациентами учреждений здравоохранения. На помощь приходят новые технологии: контроль приема препаратов при помощи видеонаблюдения, цифровых технологий, поэтому адаптация услуг здравоохранения является важной темой", - сказал Масуд Дара.-0-