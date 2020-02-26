Эффективные алгоритмы борьбы с современным рабством осваивают на тренинге в Академии МВД

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятидневный тренинг "Защита детей от сексуальной эксплуатации и противодействие распространению порнографии в сети Интернет" проходит в Академии МВД, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Профильный вуз уже более десяти лет собирает специалистов различных государственных структур, международных организации и общественных объединений, чтобы сообща усовершенствовать эффективные методы в борьбе с современным рабством. Сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, Следственного комитета, образования, здравоохранения и иных структур встретились, чтобы обсудить эффективные методы при перенаправлении, идентификации и реабилитации жертв торговли людьми", - рассказали в МВД.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились начальник Международного учебного центра Академии МВД Николай Мацуков, глава представительства МОМ в Беларуси Махым Оразмухаммедова, заместитель представителя ЮНИСЕФ в Беларуси Габриэлла Ивонна Акимова и заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн.

Дмитрий Цаюн отметил актуальность вопросов применения национального механизма перенаправления и идентификации пострадавших от торговли людьми. Ведь Беларусь, по его словам, остается страной происхождения так называемого живого товара, транзита и незаконной миграции. "Борьба с последствиями этого зла, оказание помощи пострадавшим не менее важны, чем привлечение к ответственности трафикеров. Конструктивный подход правоохранительной системы к этой проблеме позволяет на достаточно позитивной ноте смотреть в будущее. Те меры, которые мы принимаем, шаги, которые делаем в этом направлении - эффективны, - сказал представитель МВД. - Но для того чтобы защищать детей от сексуальной эксплуатации и противодействовать распространению порнографии в интернете, нужно объединиться всем. Видеть и чувствовать проблему изнутри, чтобы противостоять ей".

Благодаря системным мерам с середины 2000-х годов количество жертв трафикинга в Беларуси существенно снизилось. Вместе с тем ежегодно с проблемами идентификации и реабилитации столкнулись 150 пострадавших от торговли людьми и связанных с ней преступлений из разных регионов страны. "В среднем 12% жертв - это дети, большинство из которых используются в качестве моделей либо актеров для изготовления материалов порнографического характера, - рассказал Дмитрий Цаюн. - Приобретает актуальность и проблема трудовой эксплуатации, использование лиц с ограниченными физическими возможностями в целях организованного попрошайничества, которому ежегодно в Беларуси подвергаются примерно от двух до десяти человек".

В течение пяти дней мультидисциплинарным рабочим группам из Витебской, Гродненской и Минской областей предстоит освоить эффективные алгоритмы по борьбе с торговлей людьми и обеспечить слаженную работу всех вовлеченных в эти процессы в каждом конкретном регионе по возвращении домой.-0-