Эфирные сюрпризы и концертные программы готовит Белтелерадиокомпания ко Дню матери

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканалы "Беларусь 2" и "Беларусь 3" 14 октября специально ко Дню матери готовят эфирные сюрпризы и поздравления, показы кино и концертных программ для самых близких и дорогих людей в жизни каждого. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В этот день интерактивное молодежное шоу "Пин_код" на "Беларусь 2" выйдет в эфир в свое привычное время (15.45) с праздничной программой-поздравлением - большой видеооткрыткой от авторов проекта и телезрителей. Отправить свои видеосообщения с теплыми словами и пожеланиями для мам могут все желающие в официальной группе проекта в соцсети "ВКонтакте" до 12 октября. Авторская группа выберет лучшие записи и покажет их всей стране.

Кроме этого, праздничный выпуск шоу "Пин_код" научит юных зрителей делать своими руками простые, но очень трогательные подарки для мамы, а также расскажет о талантливых белорусских подростках. Ведь достижения и успехи детей - это, пожалуй, лучший подарок для любой матери.

Зрителей социокультурного телеканала "Беларусь 3" в День матери ожидает показ в 13:30 и 21:45 мелодрамы Юрия Егорова "Однажды двадцать лет спустя", сюжет которой повествует о встрече выпускников обычной советской школы спустя два десятка лет. Герои истории собрались вместе, чтобы рассказать о своих достижениях. Когда очередь доходит до Надежды Кругловой, которую все помнят как хроническую отличницу, подававшую всем пример, женщина с огромной радостью рассказывает о своей семье. Оказывается, она мать-героиня, которая предпочла посвятить себя детям и любимому мужу.

В 15.40 "Беларусь 3" покажет хоровой праздник "Спявай, мая сталіца!" с участием вокальных коллективов детских музыкальных школ искусств, а в 20.40 маленьких зрителей ждут праздничный выпуск программы "Калыханка" и мультфильм "Моя мама волшебница".-0-