Ефремов: государство, беря на себя социальные обязательства, вправе рассчитывать на поддержку граждан

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство, беря на себя социальные обязательства, вправе рассчитывать на поддержку граждан. Такое мнение высказал народный артист Беларуси, режиссер театра и кино Александр Ефремов в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Во время передачи Александр Ефремов упомянул фразу русского философа Николая Бердяева, который заявил, что государство существует не для того, чтобы превратить жизнь в рай, а для того, чтобы она не стала адом. Сейчас, отметил артист, зачастую модно среди граждан снисходительно и покровительственно относиться к своему государству.

"Мы зачастую позволяем себе потребительское отношение к государству, не осознаем ответственности перед ним, демонстрируя некий инфантилизм: "А вы нас обеспечьте, вы нам дайте, нам так лучше". А что человек способен дать государству, в котором он живет? На что можно рассчитывать? А ведь государство рассчитывает на своих сограждан, гарантируя какие-то социальные нормы, но и ожидая от человека патриотических и здравых идей по отношению к государству, в котором он живет", - считает Александр Ефремов.

Он подчеркнул, что социальные гарантии, которые закреплены в проекте обновленной Конституции и предоставляются гражданам Беларуси, "безупречны, очевидны и очень объемны".-0-