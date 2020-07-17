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17 июля 2020, 15:45

Ефремов: наша Великая Победа нуждается в защите

Александр Ефремов. Фото из архива
Александр Ефремов. Фото из архива
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17 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Поколения наследников Великой Победы должны сохранить и защитить память о Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал сегодня режиссер, художественный руководитель театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм" народный артист Беларуси Александр Ефремов на пресс-конференции лауреатов премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Ефремов был номинирован на премию Союзного государства за цикл кинофильмов воспитательного и патриотического характера, посвященных героической борьбе советского народа с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны и спектакли русской и мировой драматургии.

"Тема войны для наших народов - это отдельный серьезный разговор. К сожалению, тех, кто воевал и защищал наше будущее, с каждым днем остается все меньше. Сейчас мы с вами, поколения наследников, остаемся один на один с этой страницей нашей истории. Дело детей и внуков послевоенного поколения - защищать Победу, память о людях, благодаря которым она стала возможна, - подчеркнул Александр Ефремов. - Это чрезвычайно масштабная и важная для нашего общества задача. Относиться к ней надо с уважением, почтением и страстью. Наша Великая Победа нуждается в защите, потому что идет волна агрессии и попыток исказить историю военных лет".

Артист также отметил значимость полученной награды: "Для любого человека, который работает в искусстве, одобрение того, что он делает, является свидетельством значимости его труда, говорит о том, что он на верном пути и состоялся в своей профессии".

С Витебском режиссера связывают давние теплые воспоминания. В начале 1990-х годов он снимал здесь фильм "Наш человек в Сан-Ремо". "Я помню Витебск бесшабашным, ожидающим изменений. Сейчас я нахожу его благополучным, устроенным, красивым. Город обрел собственное лицо", - поделился своими впечатлениями лауреат.

Три премии Союзного государства, вручаемые один раз в два года, присуждаются за значительный вклад в укрепление братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией. Размер одной премии составляет 5 млн российских рублей.

Впервые премия была присуждена в 2002 году. Тогда ее обладателями стали российский актер Алексей Петренко, белорусский драматург Алексей Дударев и народный писатель Беларуси Иван Шамякин. Позднее лауреатами становились художники Михаил Савицкий, Леонид Щемелев, Георгий Поплавский и Валентин Сидоров, актеры Александр Калягин, Ростислав Янковский и Владимир Гостюхин, композитор Александра Пахмутова, дирижер Михаил Финберг и другие известные мастера культуры Беларуси и России.

Лауреатами высокой награды за 2019-2020 годы также стали кинорежиссер высшей категории студии "Летопись", народный артист Беларуси Анатолий Алай за документальные фильмы 1988-2018 годов и авторский коллектив в составе режиссеров Ирины Марголиной, Оксаны Черкасовой, Елены Петкевич и Ирины Кодюковой за цикл образовательных анимационных фильмов "Сказки старого пианино".-0-

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