Египетские студенты пройдут в БГМУ обучение и практику по стоматологии и фармации

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египетские студенты пройдут обучение и практику по стоматологии и фармации в Белорусском государственном медицинском университете. Это предусмотрено соглашениями о сотрудничестве, подписанными между стоматологическим и фармацевтическим факультетами БГМУ и соответствующими факультетами Арабской академии науки, технологий и морского транспорта. Об этом БЕЛТА сообщила методист отдела международных связей БГМУ Анастасия Карначева.

Соглашения подписаны по итогам очередного визита делегации египетских партнеров в ведущее медицинское учреждение высшего образования Беларуси. Представители Арабской академии изучили организацию образовательного процесса на стоматологическом и фармацевтическом факультетах БГМУ, обсудили основные направления двустороннего взаимодействия на 2021-2022 учебный год.

Ректор доктор медицинских наук, профессор Сергей Рубникович на встрече с делегацией, в частности, отметил, что конкурс при поступлении на обучение по специальностям "стоматология" и "фармация" - самый высокий в Беларуси. Эти специальности востребованы как у отечественных, так и иностранных граждан.

Египетские гости высоко оценили уровень подготовки врачей-стоматологов и провизоров в БГМУ. Согласно достигнутым договоренностям предусмотрено обучение и практика египетских студентов по двум специальностям - врачей-стоматологов в клинической ординатуре и провизоров в магистратуре в Белорусском государственном медицинском университете.

Египетская сторона пригласила руководство белорусского вуза посетить Арабскую академию науки, технологий и морского транспорта с ответным визитом. Заведующие и преподаватели кафедр стоматологического и фармацевтического факультетов Белгосмедуниверситета были приглашены для чтения лекций, проведения практических занятий, семинаров, мастер-классов для египетских студентов и преподавателей, а также для обсуждения совместных научных проектов и проведения научно-практических конференций по актуальным вопросам стоматологии и фармации.

В БГМУ в настоящее время обучаются студенты из более 50 государств.-0-

Фото Александра Новикова