Эйсмонт: демократические стандарты для Запада просто ширма, его интересует только власть над миром

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократические стандарты для Запада просто ширма, его интересует только власть над остальным миром. Такое мнения высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи вспомнили недавние слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Европейский политик заявил, что народы Запада являются были и остаются властелинами мира, пока являются хозяевами новых технологий от промышленного производства до вооружений. "Если мы не сможем диктовать стандарты, мы можем потерять власть в этом столетии", - считает Жозеп Боррель.

"Демократические стандарты, права человека, свобода СМИ - все это ширма и мусор, насколько мы понимаем. Власть в этом столетии - это все, что интересует западную Европу. Свержение законных правительств в целом ряде стран, убийство сотен тысяч, в нашем случае переброска войск в границе Польши и Беларуси - за всем этим стоит только одна цель: сохранение власти западноевропейской, американской цивилизации над всем остальным и миром", - подчеркнул Иван Эйсмонт.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь заметил, что подобные заявления со стороны западных политиков похожи на проявления нацизма. "Почитайте план "Ост" и то, что отводилось, в частности, жителям Беларуси и вообще славянам. Это тот же нацизм, тот же фашизм. И господин Боррель (спасибо ему), может быть, открыл глаза не только демократам на Востоке, но и на старом Западе", - отметил он.-0-