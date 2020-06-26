Эйсмонт: диалог власти с людьми способен разрушить работу независимых СМИ по демонизации власти

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог власти с людьми способен разрушить работу независимых СМИ по демонизации власти. Об этом председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил сегодня в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Одной из тем, которая обсуждалась в передаче, стала недавняя встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с противниками аккумуляторного завода в Бресте. Иван Эйсмонт отметил, что во время беседы стороны услышали друг друга и пришли к консенсусу, в итоге встреча завершилась на позитивных эмоциях.

"Исходя из этого можно сделать достаточно серьезный вывод. Во-первых, люди, которые настроены против, всегда могут сделать шаг навстречу и готовы разговаривать с властью (по крайней мере, часть этих людей), если с ними грамотно и аргументированно поговорить. Во-вторых, такие встречи способны рассыпать всю работу той машины по демонизации власти, которая сегодня работает в независимых СМИ, делает свое дело. С людьми нужно разговаривать, на мой взгляд", - подытожил председатель Белтелерадиокомпании.

Его мнение поддержал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. По его словам, оппоненты власти активно используют различные методы по созданию негативного отношения к государству. "Притом эти оппоненты могут находиться в соседних странах, которые ориентированы на то, чтобы создать некий социальный конфликт у нас, внутри республики. Эти методы отработанные, применялись, наверное, в течение последних 30 лет на территории Европы, Азии, Латинской Америки. Поэтому одним из ключевых методов противодействия противоборству населения и власти является прямой диалог. И вот мы увидели: когда возник прямой диалог, многие вопросы были сняты", - сказал эксперт.

В то же время он задался вопросом, почему на протяжении последних двух лет к такому же диалогу не была готова местная власть. "Он выстраивался, проводился. Однако момент истины возник именно сейчас, когда активисты смогли встретиться, переговорить с главой государства и тем самым снять проблему, которая тиражировалось оппозиционерами", - констатировал Алексей Авдонин.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в свою очередь добавил, что тех людей, которые политизировали эту проблему и демонизировали власть, не интересует экология Бреста. "Их интересуют какие-то глобальные политические идеи или, как минимум, политические заказы, за которые заплачено", - считает он.-0-