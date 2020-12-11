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11 декабря 2020, 22:22

Эйсмонт: как объяснить нынешней молодежи, что всего 30 лет назад не было ни-че-го?

Иван Эйсмонт. Скриншот видео "Беларусь 1"
Иван Эйсмонт. Скриншот видео "Беларусь 1"

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие белорусской государственности должно идти плавно и по цивилизованному пути. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи ее участники вспомнили о начале 1990-х - временах распада Советского Союза. Тогда белорусским правительством довелось руководить Вячеславу Кебичу. Ему досталась брошенная республика, оказавшаяся в ситуации финансового и промышленного коллапса.

"Как объяснить нынешней молодежи, что всего 30 лет назад не было ни-че-го, что называется самостоятельным государством? - спросил Иван Эйсмонт. - Мы стартовали с абсолютного нуля, когда руководители государства стоят на привокзальной площади с тремя копейками в кармане и не понимают, с чего начинать".

По его словам, в последние годы говорят о том, что Беларусь должна сделать очередной шаг в своем государственном развитии. Но, если власть выступает за цивилизованный и плавный путь, ее оппоненты призывают к радикальным и революционным мерам.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин ответил, что современное поколение привыкло жить в тепличных условиях, и многие даже не могут представить реальную ситуацию на рубеже 1990-х. "Огромная страна, которая работала очень эффективно, где были тесные социально-экономические взаимосвязи, за одну ночь превратилась в раздробленное государство, и каждое руководство справлялось, как умело. Надо отдать должное, что в начальный период те активы, который были у Беларуси, были сохранены. Не было того разорения, которое наблюдалось в других странах, когда шли жесткая приватизация, интенсивная борьба одних группировок с другими за контроль над этими активами. То, что мы сейчас имеем, это результат сохранения того баланса", - считает эксперт.

"Сегодня как раз таки то время, когда мы можем говорить, что нам нужно воспитывать не молодых людей, а их родителей, которые застали ту разруху, оставшуюся после развала большой страны, - Советского Союза", - в свою очередь отметил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.-0-

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