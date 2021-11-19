Эйсмонт: международное право работает только тогда, когда Западу надо пнуть Беларусь и Россию

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное право работает только тогда, когда Западу надо пнуть Беларусь и Россию. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Участники передачи во время эфира обсудили действия польских силовиков на границе, которые применяли спецсредства против беженцев. Эксперты сошлись во мнении, что польская сторона нарушила гуманитарное право и совершила акт агрессии по отношению к Беларуси, ведь пострадали и белорусские граждане, но на Западе этого никто не заметил.

"Польша знает, что не существует международного права, потому что всем наплевать на международное право. Оно работает тогда, когда надо пнуть Беларусь и Россию, когда нужно пнуть Украину, Германию, Польшу - оно не работает. Это все сказки, это для паствы, для потребителей внутри Евросоюза", - подчеркнул Иван Эйсмонт.

Политолог Вадим Боровик в свою очередь заметил, что из больших политиков в Европе никто не осудил действия Польши. "Вы видите: они специально направляли струю таким образом, чтобы был двойной удар: и пыль поднималась на людей, и смывало их прямым напором", - обратил внимание политолог на действие польских силовиков.-0-