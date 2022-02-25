Эйсмонт: настала кульминация в переписывании геополитической карты планеты

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настала кульминация в переписывании геополитической карты планеты. Такое мнения высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Мы сегодня имеем кульминационный момент в переписывании геополитической карты планеты, на мой взгляд", - сказал Иван Эйсмонт.
Он отметил, что многие эксперты сходятся во мнении, что конечной цепью происходящих событий, которые заварили Соединенные Штаты Америки, является ослабление Китая. "Для них даже Россия не является большой проблемой, а лишь промежуточной проблемой на пути к ослаблению Китая. А уж Беларусь, которая в 2020 году надавала пинков, потому что ее хотели вписать в "пояс недобрососедства России", - вообще пыль", - убежден глава медиахолдинга.-0-