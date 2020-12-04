Эйсмонт о фондах помощи: вокруг революций всегда крутится очень много мошенников

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокруг революций всегда крутится очень много мошенников. На это обратил внимание председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Участники "Клуба редакторов" вспомнили о фондах помощи, которые призывали граждан к протестам и обещали им якобы финансовую поддержку. В частности, денежную помощь лидерам стачкомов обещал фонд солидарности BySOL, в который белорусы жертвовали свои деньги. Финансово поддержать там хотели и протестующих студентов. Однако обещания не были сдержаны. Глава фонда Андрей Стрижак, отвечая в одном из интервью на претензии, заявил: "Я понимаю драматизм ситуации, сумки и нечего есть, но всегда есть возможность искать какие-то варианты для себя дальнейшие... Поэтому давайте не будем плодить иждивенческий подход и делать из белорусов людей, которые не в состоянии решить свои проблемы".

"Как с этим быть? Мы это все уже проходили: вокруг каждой революции, кроме романтиков, еще куча мошенников всегда крутится", - так прокомментировал эту ситуацию Иван Эйсмонт.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук добавил, что это всегда очень предприимчивые и удачливые мошенники. "Это человек (Андрей Стрижак. - Прим. БЕЛТА), который решил свои вопросы. Решил их на политической войне. Просто цинично взял и кинул", - констатировал глава издательского дома.-0-