Эйсмонт о предоставлении гражданства 448 украинцам: вопрос был на контроле главы государства

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12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о предоставлении гражданства 448 украинцам был на контроле главы государства, заявила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА. "Этот вопрос постоянно находился в поле зрения и на контроле главы государства. На документах соответствующей тематики резолюции были буквально следующими: дословно - никаких отсрочек и волокиты. Как известно, уже 448 человек получили гражданство Республики Беларусь", - сказала Наталья Эйсмонт. Она подчеркнула, что в Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Беларуси не осталось нерассмотренных заявлений. "И в дальнейшем подобные вопросы будут рассматриваться и решаться максимально оперативно", - добавила пресс-секретарь Президента.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!