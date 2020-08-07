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07 августа 2020, 22:42

Эйсмонт: один из приемов оппонентов власти - нивелирование достижений современной Беларуси

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Скриншот видео "Беларусь 1"
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Скриншот видео "Беларусь 1"

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из тактических приемов оппонентов власти - нивелирование достижений современной Беларуси. Об этом заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Одним из тактических приемов является нивелирование, уничтожение на интернет-ресурсах, в сознании людей всего того, что было сделано за 26 лет", - сказал Иван Эйсмонт. Он обратил внимание, что за эти годы Беларусь не была замечена ни в одном конфликте, в стране осваивают космические технологии, принято прогрессивное законодательство в сфере высоких технологий, приняты беспрецедентные меры поддержки бизнеса, готовится к запуску собственная атомная станция.

"Люди, которые говорят об этом, воют не с какими-то политическими оппонентами, а с действительностью, настоящим. Их почитаешь - жить невозможно. Этот диссонанс, надеюсь, возникает у многих людей. Да, не без сложностей, да не без проблем. Но давайте смотреть в комплексе, как мы себя сегодня чувствуем даже на фоне наших соседей во время пандемии", - добавил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.

Он подчеркнул, что любой человек, который приходит на волне протестов к власти, неизбежно разрушает все, что было создано предшественниками. "Иначе он никак не докажет, что это было плохо. А это неизбежно приводит к падению уровня жизни, достатка", - отметил руководитель издательского дома.

Во время передачи также обсудили работу платформы "Голос", которая была создана гражданами для якобы прозрачного подсчета голосов на президентских выборах. На главной странице сайта отображается число зарегистрированных пользователей. В "Клубе редакторов" показали скриншот, где видно, что в какой-то момент количество участников платформы достигло почти 680 млрд пользователей. "Представляю, какой был бы скандалище, если бы что-нибудь подобное случилось на каких-то государственных платформах. Тем не менее все делают вид, что ничего не произошло, и представляют эту историю как достаточно репрезентативную, - сказал Иван Эйсмонт. - Это не цифры ради цифр. Это цифры ради того, чтобы потом их можно было использовать. Они должны лечь в основу каких-то заявлений".

Дмитрий Жук отметил, что доверять этой платформе не стоит хотя бы потому, что у людей бывает две симки в телефоне, и получается, они могут зарегистрировать два аккаунта. "Вот пожалуйста - я уже два раза проголосовал", - пояснил он недочет платформы. Кроме того, добавил Дмитрий Жук, можно воспользоваться телефонными номерами других членов семей, в том числе детей.

"А представляете, какие возможности у администратора системы, - заметил главный редактор. - Эти цифры нужны для того, чтобы утром или вечером прокричать: пошли защищать свой голос. Только чей это будет голос?"

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов предложил с юмором отнестись к будущим результатам платформы. "Результаты мы уже видели: они многомиллиардные, - пошутил он. - Но если без шуток: действия, которые проводят организаторы этой платформы, по крайне мере незаконные".-0-

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