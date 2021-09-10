Эйсмонт: оппозиция и Запад внесли неоценимый вклад в развитие интеграции между Беларусью и Россией

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская оппозиция и Запад внесли неоценимый вклад в развитие интеграционных процессов между Беларусью и Россией. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Нужно поздравить Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Польшу, Прибалтику и, самое главное, нашу оппозицию с тем, что они внесли неоценимый вклад в интеграционные процессы России и Беларуси", - сказал Иван Эйсмонт.

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в свою очередь заметил, что белорусскую оппозицию ждет еще один сюрприз: Запад рано или поздно будет вести переговоры с Беларусью. "Никого не интересует демократия, свобода, оппозиция. Их интересуют собственные интересы. Как только они увидят, что Беларусь и Россия становятся сильными, что мы спокойно решаем любые проблемы сами, без них, они будут разговаривать", - убежден политик.-0-