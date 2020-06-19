Эйсмонт ответил на фейки о Белтелерадиокомпании и сериале о художниках Парижской школы

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" ответил на фейки о Белтелерадиокомпании и сериале о художниках Парижской школы, сообщает БЕЛТА.

"Некий журналист в Facebook накопал, что БТ делало сюжет про картины раньше, фильмы про картины, и получило за это чуть ли не Оскар. И причем все это было за деньги Бабарико", - пояснил Иван Эйсмонт предысторию публикаций с фейками на отдельных сайтах.

В материале одного из сайтов утверждалось, что телеканал "Беларусь 1" брал деньги на создание сериала "Парижская школа. Уроженцы Беларуси".

"Отвечаю: БТ не брало у Бабарико никаких денег, потому что их за производство взяла совершенно иная частная компания. Т.е. это ложь и фейк №1", - отметил председатель Белтелерадиокомпании.

Еще одно утверждение, которое Иван Эйсмонт назвал фейком, - Белгазпромбанк финансировал сериал "Парижская школа. Уроженцы Беларуси", который делало БТ.

"БТ не делало этот фильм. Его делала частная компания - "АРТ Корпорейшн". Нам передали бесплатно права на показ этого фильма. У нас есть договор. А самое главное - есть сразу несколько писем, подписанных "Виктор Бабарико" с просьбой пропиарить эту историю с картинами, рассказать об этом. И третий фейк - телеканал "Беларусь 1" получил премию "Телевершина" за этот проект. БТ не получало премию за этот проект, премию получила компания "АРТ Корпорейшн", - прокомментировал Иван Эйсмонт.-0-