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Общество
15 марта 2021, 21:05

Эйсмонт прокомментировала очередной фейк о Президенте Беларуси

Во время соревнований
Во время соревнований

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт назвала фейком заявления в СМИ, что во время соревнований "Минская лыжня" участник специально несколько раз упал, чтобы глава белорусского государства его обогнал, и заявила, что президент не приемлет поддавки. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал видео, на котором запечатлено, как рядом с Президентом, который едет по трассе на лыжах, несколько раз подряд падает лыжник. Некоторые интернет-пользователи предположили, что мужчина специально упал, чтобы Александр Лукашенко смог его обогнать. Газета "Московский комсомолец" написала, что "соперник Лукашенко специально падает аж три раза и, лежа враскоряку в снегу, делает вид, что не может подняться, чтобы только не обставить белорусского президента", назвав абсурдным происходящее.

"Какие могут быть поддавки, когда на трибуне тысячи зрителей? У нас такое невозможно, и организаторы это прекрасно знают. Отношение у Президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно", - заявила Наталья Эйсмонт.

Она задала риторический вопрос, что считать абсурдом - эпизод на видео или то, как это преподносят отдельные журналисты. "Что считать абсурдом? Если журналисты пишут про поддавки на финише, а у Президента на этих самых кадрах на груди уже висит медаль! Странно, но элементарная логика не подсказала авторам статьи, что к тому моменту Александр Лукашенко уже давно выступил, его команда победила, церемония награждения прошла, и даже с прессой глава государства успел пообщаться", - подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, на кадрах видео "совершенно другой забег - новичков-любителей". "Это, для сравнения, как чемпионат мира и кубок IBU. Президент как раз остался, чтобы начинающих лыжников из второго забега на финише поддержать. Ну и, опять же, дабы восстановить картину, авторы вполне могли бы, к примеру, найти и сверить графики забегов, их составы, в том числе состав команды Президента. Но этого, конечно же, никто не сделал, и получился очередной грубый фейк", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.

По ее словам, при необходимости "всем любителям делать подробные разборы спортивных соревнований с участием Президента Беларуси" пресс-служба эти графики может передать.

"Ну и главное: а отчего столько внимания? "Минская лыжня" с 1986 года проходит, и вдруг ваши коллеги так увлеклись и обеспокоились?" - добавила пресс-секретарь.-0-

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