Эйсмонт рассказала предысторию президентского призыва пациентам с COVID не опускать руки

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1" рассказала о предыстории президентского призыва пациентам с COVID не опускать руки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это действительно был яркий посыл, который, как мне кажется, дошел до адресата. Это очень важно было. Это очень важно и сейчас. Поэтому считаю важным рассказать, по какому поводу Президент этот тезис затронул. С согласия человека, о котором идет речь, - сказала пресс-секретарь. - Мы все помним: когда только начался этот вирус, какую истерию подняли в СМИ, как напугали людей. И многие, особенно те, кто оказался в первых рядах, они этот вирус уже воспринимали фактически как приговор. И до Президента дошли по определенным каналам сведения, что люди просто руки опускают в больницах. А вы сами понимаете, насколько психология важна в процессе лечения".

Лукашенко призывает людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус Об этом он заявил, принимая с докладом главу Администрации Президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Кочанову, госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова и министра здравоохранения Владимира Караника.

По словам Натальи Эйсмонт, история заслуженной артистки Беларуси Надежды Микулич, которая заболела и в результате поборола коронавирус, вызвало желание у главы государства обратиться публично ко всем людям с телеэкрана.

Надежда Микулич, которая лично присутствовала в студии, рассказала, что когда попала в больницу с положительным анализом, то у нее была паника, хотя в принципе ничего не болело, внешне не было никаких особых симптомов. "У меня была двусторонняя пневмония, но я не ощущала ее. Кашля у меня не было, ничего. Слабость, естественно. Потому что температура была", - отметила артистка.

"Когда попала в больницу, даже плакала. Это меня напугало. А когда стали мне писать и звонить отовсюду, я забыла про болезнь", - добавила Надежда Микулич.-0-

Эйсмонт: Лукашенко до сих пор не сдавал тест на коронавирус "Я уже где-то это комментировала. В этом нет никакой необходимости. Вот единственная причина, по которой так происходит", - заявила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

Лукашенко поручил взять на карандаш и отблагодарить студентов-медиков, подключившихся к борьбе с COVID-19 По словам пресс-секретаря Президента Натальи Эйсмонт, на одном из недавних совещаний министр здравоохранения Владимир Караник докладывал о том, как молодые специалисты пополнили ряды белорусских медиков в условиях пандемии.