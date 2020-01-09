Эйсмонт: спецпремия Президента - большая честь для всего коллектива Белтелерадиокомпании

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси Иван Эйсмонт в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметил, что специальная премия Президента за реализацию творческих проектов, которые позитивно представляют национальную культуру в Беларуси и за рубежом, значительный вклад в воспитание творческой молодежи - большая честь для всего коллектива Белтелерадиокомпании.

"Конечно, для нас это большая честь: и для меня лично, и для всего коллектива. Белтелерадиокомпания - крупнейший вещатель в стране. Нет, наверное, ни одного яркого события, которое бы мы не показали в нашем эфире, а чаще всего мы являемся соорганизаторами, информационными партнерами. Это "Славянский базар в Витебске", национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно", День белорусской письменности, многочисленные региональные культурные фестивали - как взрослые, так и детские", - сказал Иван Эйсмонт.

По его словам, Европейский вещательный союз высоко оценил организацию Белтелерадиокомпанией детского "Евровидения-2018" в Минске, которое прошло на уровне взрослого конкурса песни. "До этого считалось, что детским песенным конкурсам не стоит уделять столько много внимания. По оценкам руководителя Европейского вещательного союза, благодаря нам детское "Евровидение" получило вторую жизнь, новый уровень. Именно на таком уровне прошел конкурс в прошлом году и в Польше", - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании.

Большой популярностью у зрителей пользуется социокультурный канал "Беларусь 3". "Это единственный в стране канал о культуре и искусстве, который в последнее время достаточно успешно развивается. Мы будем и дальше его совершенствовать. Эфир телеканала должен быть еще более насыщенным, как можно больше должно быть белорусского национального контента. Мы планируем снимать еще больше спектаклей. У нас закуплена новая техника - передвижные телевизионные станции, благодаря чему мы сможем пополнить наш золотой фонд современными белорусскими театральными постановками. Конечно, наших зрителей ожидает много сюрпризов. Пока не хотелось бы раскрывать все тайны. Планов действительно много, мы не собираемся стоять на месте", - добавил Иван Эйсмонт.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 января присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства. Коллективу Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси специальная премия присуждена за реализацию творческих проектов, которые позитивно представляют национальную культуру в Беларуси и за рубежом, значительный вклад в воспитание творческой молодежи.-0-