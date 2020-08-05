Эйсмонт: уличные акции в Европе - это попытки отстоять права, в Беларуси цель одна - свергнуть власть

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уличные акции в Беларуси проходят только с одной целью - свергнуть власть. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Высказывание альтернативной точки зрения, в том числе на улицах, - это нормально. У нас есть специально отведенные для этого места, есть процедура, она довольна простая - выйти на улицу можно по заявительному принципу. Выходят и в Польше, и в Германии, и во Франции, и в Великобритании. Но, по-моему, только в нашей стране все выходы связаны только с одной целью - свергнуть власть, - считает Иван Эйсмонт. - В Британии матери борются за свои права, в Германии "зеленые" дерутся с полицией, кто-то еще отстаивает свои права - в Брюсселе выливают молоко на улицы. У нас каждый раз речь идет о том, что нужно достичь конечной цели в виде свержения конституционного строя".

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Виталий Демиров обратил внимание, что революция может происходить по объективным причинам, когда некий класс людей в течение определенного времени осознает, а затем целенаправленно отстаивает свои интересы, и по искусственным. У последних, по его словам, нет идеологического основания и цельной политической монолитности. "Это разнородная группа людей", - отметил эксперт. Этими гражданами, добавил он, легко управлять в толпе с помощью интернет-технологий, рассылая соответствующие сообщения. Причем люди могут открывать их просто из любопытства, но затем следовать инструкциям и призывам.

"Почему некоторые наши "альтернативщики" читают по бумажке? Потому что в эту бумажку технологами зашиты опорные фразы, - подчеркнул в свою очередь директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук. - И на самом деле неважно, что они говорят. Важно, чтобы они эти опорные фразы, которые ждет аудитория, произносили с определенной периодичностью. Между этими фразами они могут читать библию на арабском - аудитории все равно. Ей главное - услышать эти фразы. Они формируют у людей поведенческий инстинкт: после определенного щелка человек переходит к активным действиям. Это психология человека, никуда от этого не денешься. И когда есть толпа, ритмичная музыка, это заходит на 250%".-0-