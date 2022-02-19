Эйсмонт: в проекте Конституции закреплены наша самоидентичность, самоопределение и развитие

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции закреплены наша самоидентичность, самоопределение и развитие, заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды", передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Эйсмонт отметил, что нашему государству 30 лет. И этого достаточно, чтобы что-то переосмыслить и сделать цивилизованный шаг вперед.

"За эти 30 лет мы успели отойти от пропасти. Думаю, вы помните, что в 90-е годы на прилавках магазинов еды не было. Мы сохранили промышленные производства, у нас замечательное сельское хозяйство. Мы сохранили культуру, науку, образование. Сохранили свой спорт. И самое главное, что все эти годы наше государство самостоятельно принимало решения. Кому это могло понравиться? На Западе, в частности. Естественно, у нас появилась масса недоброжелателей", - сказал Иван Эйсмонт.

По его словам, мы открыты для всего мира, хотим дружить с нашими соседями, и новый вариант Конституции нам это обеспечит.

"Но нам предлагают разрушительную пещерную философию. Это абсолютная противоположность тому, что предлагаем мы. Мы предлагаем самоидентичность, самоопределение, развитие, и это все закреплено в новом варианте Конституции. Поэтому я всех приглашаю 27 февраля прийти на избирательные участки, чтобы проголосовать за нашу Конституцию. За Конституцию будущего", - отметил Иван Эйсмонт.

Проект "В режиме правды" проходит в преддверии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию.​ Его цель - разрушение фейков и негативных стереотипов, созданных вокруг Беларуси. Во время серии публичных выступлений в разных регионах страны работала группа профессиональных экспертов. Среди спикеров - яркие политики, публицисты и общественные деятели, в том числе члены Конституционной комиссии. При этом использовались новые формы и методы работы с аудиторией. Финальная акция прошла во Дворце спорта в Минске. -0-