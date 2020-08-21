Эйсмонт: выход из Союзного государства - это строительство забора между экономиками Беларуси и России

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход из Союзного государства приведет к строительству забора между экономиками Беларуси и России. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", комментируя предложения оппозиционных сил выйти из интеграционных структур с Россией, сообщает БЕЛТА.
"Это был бы абсолютно революционный поворот страны - выход из Союзного государства и ОДКБ. По сути, это построить забор между экономиками Российской Федерации и Республики Беларусь, это обнуление равных возможностей, удар по предприятиям, остановка основного притока инвестиций, рынка труда", - сказал Иван Эйсмонт.
Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук обратил внимание на то, что выход из Союзного государства приведет не просто к строительству забора на белорусско-российской границе и между экономиками двух стран. "Нам предлагают огородить страну полностью забором, потому что забор с западного вектора останется там, где стоял. Нас хотят замкнуть в мешке", - отметил он.
Руководитель телеканала ОНТ Марат Марков добавил, что уход Беларуси от сотрудничества с Россией сразу уничтожит производство на крупных предприятиях республики.-0-