Эйсмонт: выход из Союзного государства - это строительство забора между экономиками Беларуси и России

"То, что любое общество требует развития, - это естественный процесс. Но все решения должны приниматься при соблюдении двух обязательных условий: они должны производиться без какого-либо давления, особенно извне, и в этот процесс должно быть вовлечено общество", - сказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.