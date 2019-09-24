Екатерина Семенова о конкурсе молодых исполнителей СГ: проиграть - не значит стать лузером

24 сентября, Ростов-на-Дону /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Известная эстрадная певица Екатерина Семенова, которая возглавила жюри конкурса исполнителей молодежной песни на проходящем в эти дни в Ростове-на-Дону ХIV Международном фестивале "Молодежь - за Союзное государство", отметила высокий уровень вокальной подготовки участников состязания. Об этом она сказала журналистам по итогам завершившихся сегодня конкурсных прослушиваний, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Екатерины Семеновой, лишь несколько конкурсантов не смогли проявить себя в должной мере. "Но я это списываю на нервы, - отметила она. - Чтобы участвовать в конкурсе, нужно иметь железные нервы, и не всегда человек, который не проявил себя в конкурсе, на самом деле является лузером. Бывает совершенно наоборот. У нас очень многие артисты, которые не побеждали в конкурсах, потом становились звездами крупного калибра".

Певица призналась, что с теплотой относилась ко всем молодым конкурсантам. "Я очень люблю людей, которые выходят на сцену. Потому что, если человек вышел на сцену, кем бы он ни работал в жизни, в этот момент он артист. А я артистов очень уважаю", - пояснила она свою позицию.

Говоря об условиях, в которых формируются нынешние начинающие артисты, Екатерина Семенова заметила, что сейчас у них совсем другие возможности. "Когда мы были молодые, нам так петь и не снилось, - поделилась она. - Сейчас огромный информационный поток, девочки и мальчики имеют возможность слушать хорошую музыку и учиться на ней".

Конкурс исполнителей молодежной песни является центральным событием международного фестиваля "Молодежь - за Союзное государство". В разные годы его призерами становились, в частности, ныне заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, экс-вокалистка группировки "Ленинград" Василиса Старшова. В нынешнем году в конкурсе принимают участие 20 молодых певцов из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Могилева, Калининграда, Молодечно, Воронежа, Бобруйска, Оренбурга, Нижнего Тагила и других городов Беларуси и России. Среди них есть и те, кто уже успел заявить о себе на большой сцене, к примеру, обладатель второй премии конкурса молодых исполнителей нынешнего года на "Славянском базаре в Витебске" Ваня Здонюк.

Победители фестиваля в Ростове-на-Дону будут объявлены 27 сентября на церемонии закрытия. В нынешнем году на мероприятиях форума смогла побывать группа журналистов из ведущих СМИ Беларуси и России, для которых Постоянный комитет Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня" организовал пресс-тур в Ростовскую область на тему: "Молодежь Союзного государства. Укрепление культурных связей".-0-