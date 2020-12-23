Экипажи ГАИ помогут водителям, оказавшимся в сложной ситуации на дороге

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Минска призывает водителей проявлять максимум осторожности и благоразумия при управлении автомобилем. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Хлопья снега превращают проезжую часть в кашу, значительно уменьшая сцепление колес с дорожным покрытием и увеличивая тормозной путь. Двигаясь по мокрому снегу, держите дистанцию и выбирайте безопасную скорость движения. Спешка в такую погоду может обернуться трагически. Постарайтесь без надобности не перестраиваться или не обгонять. Тормозите плавно и заранее - любое грубое движение руля мгновенно разворачивает машину поперек дороги. Внимательно следите за дорожной обстановкой", - рассказали в ГАИ.

Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части улицы. "Помните, что ваша законная территория - пешеходный переход. Смотрите по сторонам, не делайте резких движений, будьте предсказуемы. В ненастную погоду необходимо быть заметным на дороге. Поэтому на одежде нужно иметь светоотражающие элементы", - отметили в Госавтоинспекции.

Экипажи ГАИ ориентированы на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. В случае возникновения нештатной ситуации следует набирать 102.-0-