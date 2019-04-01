Экипировочный и аккредитационный центр II Европейских игр открылся в Минске

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный экипировочный и аккредитационный центр II Европейских игр открылся сегодня в легкоатлетическом манеже Белорусского государственного университета физической культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется, что процедуру аккредитации в нем пройдет около 40 тыс. человек. Преимущественно это будут волонтеры, международные и национальные судьи, персонал спортивных объектов, подрядных и контрактных организаций, обеспечивающих проведение соревнований. Аккредитационная карта представляет собой защищенный документ, сделанный из специальной бумаги. Также на ней имеется наклейка-голограмма, позволяющая проверить подлинность документа", - сказал начальник управления по аккредитации фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Антон Ляхов.

Он добавил, что здесь различные клиентские группы Игр, включая волонтеров, международных и национальных судей, смогут получить необходимую экипировку.

Первым процедуру аккредитации на мультиспортивный форум прошел талисман II Европейских игр 2019 года - лисенок Лесик.

Международный экипировочный и аккредитационный центр завершит свою работу 30 июня этого года. Работать в нем будут 22 специалиста-волонтера и четыре человека переменного состава от дирекции, чтобы руководить процессом.

II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске. В программе II Европейских игр будут проведены соревнования по 15 видам спорта. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград.-0-