Экограмотность теперь в тренде – белорусам предлагают гранты на обучение

Организация "Оператор вторичных материальных ресурсов" предлагает бесплатно прокачаться в трендовом направлении – eco-friendly образе жизни. Обучение в центре "Экостарт" станет своеобразным курсом молодого бойца по выживанию без лишнего пластика и вредных отходов. Выпускники получат сертификаты об успешном прохождении курса. Чтобы выиграть грант “Покед, пакет” и стать более экологичным, нужно до 22 сентября заполнить анкету и опубликовать в Instagram фото с любимой многоразовой сумкой для покупок под хештегом #покедпакет.

Этой осенью в центре “Экостарт” начнется уже восьмой учебный сезон. Желающих всегда было намного больше, чем доступных мест, несмотря на то, что для большинства студентов обучение платное. В этом году появилась возможность получить грант на обучение от кампании “Покед, пакет”, которую проводят “Оператор вторичных материальных ресурсов” и движение “Цель 99”.

В июле инициаторы кампании провели самый быстрый в Беларуси краудфандинг, где предлагали купить экоторбу по цене пластикового пакета. Лот ценой в 1 рубль состоял из пяти шоперов разных размеров и форм: от клатча до огромной сумки, в которую поместится даже 10-килограммовый арбуз. Больше 3 000 сумок разлетелось за 7 часов, и уже 2 сентября готовые экоторбы начали раздавать участникам краудфандинг-кампании. Деньги, собранные на площадке ulej.by, организаторы решили отдать десяти мотивированным желающим в виде грантов на экообразование.

– В школах мы все изучали важные базовые предметы. Но мало кто применяет знания математики, чтобы подсчитать, сколько лишнего пластика потребляет, или знания языков, чтобы заменить очередной пакет на достойный многоразовый “синоним”: авоську, шопер либо рюкзак, – отмечает директор “Оператора вторичных материальных ресурсов” Наталья Гринцевич. – Мы рады помочь инициативным молодым людям получить экологическое образование бесплатно. Не меньше рады, что кампания “Покед, пакет”, в частности краудфандинг-акция, получила широкий отклик среди белорусов. Благодаря этому и стала возможной выдача грантов.

Программа обучения займет около 3 месяцев. Студентам предложат информативные экскурсии, живые интерактивные встречи, беседы с экспертами, онлайн-платформу для обучения, доступ к огромной коллекции материалов по защите окружающей среды, а также поддержат в проведении собственного экологического мероприятия. Занятия проходят в удобном месте в центре города, возле ст. м. "Площадь Победы", в основном в выходные дни или по вечерам. “Экостарт” – проект, который организуется и финансируется Центром экологических решений – уже обучил почти 200 студентов. Узнать больше и пообщаться выпускниками центра можно на мероприятии “ оGREENительный выходной ”, которое пройдет в Минске 15 сентября.

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