Экологическая акция к Году народного единства прошла на территории БГУФК

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическая акция по высадке деревьев, приуроченная к Году народного единства, прошла сегодня на территории Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК), передает корреспондент БЕЛТА.

В посадке деревьев приняли участие президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, именитые атлеты, среди которых двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, победители Олимпиады в Пекине Александр и Андрей Богдановичи, бронзовая медалистка Игр-2004 Наталья Цилинская, многократный победитель гандбольной Лиги чемпионов Сергей Рутенко, другие известные спортсмены, представители аппарата НОК, работники и студенты БГУФК.

Заместитель премьер-министра отметил необходимость сажать новые деревья для того, чтобы страна становилась краше, а воздух чище. "Не так давно в нашей стране проходила акция "Неделя леса", однако то, что она завершилась, не отменяет необходимости высаживать новые зеленые культуры. В том числе и на территории БГУФК, где созданы отличные условия, причем не только для спортсменов и студентов вуза, но и для всех жителей Минска, которые поддерживают здоровый образ жизни. Очень приятно, что наравне со студентами, молодежью в работе принимают участие наши именитые спортсмены, профессорско-преподавательский состав, чтобы республика становилась краше, а наш любимый город зеленее. Уверен, через несколько лет будущие выпускники будут вспоминать этот день и гордиться своей работой", - отметил Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко

Ректор БГУФК Сергей Репкин подчеркнул, что акция оставит память для грядущих поколений, а также очень важна для студентов вуза, которые становятся настоящими гражданами своей страны, работая на ее процветание.

Сергей Репкин

Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Петр Асаенок отметил, что участие в подобных акциях хороший пример для будущих поколений. "В первую очередь делаем это для будущих поколений. Проходя мимо этих деревьев с детьми, наверняка будет что вспомнить и рассказать им. Так что я только за участие в таких мероприятиях. Мы с природой одно целое. Будут расти эти деревья, будут расти и результаты", - сказал Петр Асаенок.-0-

Фото НОК Беларуси