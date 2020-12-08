Экологическая обстановка в Беларуси в последние десятилетия улучшается - эксперт

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическая обстановка в Беларуси в последние десятилетия улучшается. Об этом заявила во время видеобрифинга заместитель директора Международного государственного экологического института имени А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета Мария Герменчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние десятилетия экологическая обстановка в нашей стране беспрерывно существенно и по многим параметрам улучшалась. Связано это и с внедрением дружественных окружающей среде технологий, и с появлением новых, которые изначально предполагают минимальное воздействие на природу. Экологическая политика в стране построена таким образом, что при строительстве новых объектов либо модернизации проводится оценка воздействия на окружающую среду. Этот инструмент позволяет прогнозировать и предотвращать негативные последствия", - сказала Мария Герменчук.

Эксперт оценила состояние атмосферного воздуха и поверхностных вод в Беларуси как достаточно благополучное, хотя радиоактивное загрязнение после аварии на Чернобыльской АЭС продолжает играть отрицательную роль. "Кстати, интересный эффект наблюдается во всем мире после начала пандемии. Окружающая среда начала реагировать на связанное с COVID-19 падение экономической активности. Индекс загрязнения атмосферы в Европе стал резко улучшаться. Улучшения фиксировались даже в летний период, хотя обычно летом состояние атмосферного воздуха ухудшается", - отметила она.

В Беларуси проводится мониторинг окружающей среды по 12 направлениям: атмосферный воздух, поверхностные воды, земли, растительный и животный мир, радиационная обстановка и другие. Вскоре этот перечень пополнится комплексным мониторингом торфяников. Сбор информации проводится на пунктах наблюдений по всей стране.-0-