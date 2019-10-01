Экологическое соревнование по сбору мусора пройдет 5 октября во всех регионах Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическое мероприятие по уборке мусора "Мы заботимся" пройдет во всех регионах Беларуси 5 октября и объединит участников в одном большом соревновании, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре экологии и краеведения.

Участниками экологического мероприятия станут команды в составе пяти обучающихся (возможно большее количество) учреждений высшего и среднего специального образования. Ребята самостоятельно определят территорию (предпочтительно побережье), требующую уборки, а также организуют работу по сбору и вывозу мусора.

Команды должны будут очистить территорию от пластмассы, стекла и другого мусора, исключая органику (траву, листву, отходы зеленых насаждений). Условно отходы необходимо поделить на три категории: "Пластик и пленка", "Стекло", "Остальной мусор". По завершении уборки все мешки с собранным мусором соберут в одном заранее оговоренном участниками и согласованном с местным отделом жилищно-коммунального хозяйства месте. При этом все заявленные команды соревнуются между собой по весу собранных отходов пластика и пленки. Вести учет собранного мусора будет ответственное лицо.

Каждая команда участников после завершения уборки может также разместить фотографию собранного мусора в социальных сетях на странице своего учреждения образования, на личной странице с указанием даты и места проведения уборки. Победители соревнования получат памятные сувениры.

Главной целью проведения экологического мероприятия является привлечение внимания молодежи к современной экологической ситуации в городах и районах Беларуси. Организатором мероприятия является Министерство образования при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также учреждение образования "Республиканский центр экологии и краеведения".-0-