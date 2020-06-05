Экология на практике: А1 начинает совместный образовательный проект с зелеными школами Беларуси

В Беларуси стартует конкурс "Энергия солнца для зеленых школ" - экологический проект компании А1 в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерством образования Республики Беларусь и Программой Развития ООН в Беларуси. В ходе его проведения планируется выбрать 7 зеленых школ - по одной в каждой области Республики Беларусь и в Минске. В них установят панели для преобразования солнечной энергии в электрическую, а также специальное осветительное и аккумулирующее оборудование для наглядной демонстрации результатов работы солнца школьникам.

"Для компании А1 экология и охрана окружающей среды являются важным стратегическим направлением корпоративной социальной ответственности. Мы приняли решение поддержать национальный образовательный проект Минприроды и Министерства образования "Зеленые школы", предложив свою техническую экспертизу и взяв на себя реализацию всех аспектов, связанных с внедрением и эксплуатацией оборудования на солнечной энергии. Мы видим особую ценность данного проекта в том, что он объединяет экологию и образование и акцентирует возможность использования энергии из возобновляемых природных источников в повседневной жизни", - отметил первый заместитель генерального директора компании А1 Николай Юшкевич.

Одна из главных целей проекта - показать на практике каждому ученику, какую пользу приносит энергия из возобновляемых источников (в данном случае - энергия солнца). Планируется, что реализация проекта "Энергия солнца для зеленых школ" сделает экологическую информацию более доступной для учащихся, а также послужит движущей силой в решении локальных экологических проблем.

"Сегодня, во Всемирный день окружающей среды, мы начинаем реализацию данного пилотного проекта, который позволит учащимся наглядно познакомиться с преимуществами солнечной энергии, будет способствовать формированию бережного отношения к использованию энергии, станет яркой страницей в деятельности новой образовательной модели "Зеленые школы", - выразила уверенность начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Минприроды Татьяна Конончук.

Конкурс "Энергия солнца для зеленых школ" - это не первая инициатива А1 в области возобновляемой энергии, которая обращает внимание на эффективность внедрения такого рода решений. С 2016 года в Брагинском районе Гомельской области функционирует солнечная электростанция из 85 тыс. солнечных панелей, возведенная на средства компании.

Подробную информацию об участии в конкурcе можно найти на официальном сайте компании А1.

О проекте "Зеленые школы":

"Зеленые школы" - образовательный проект, обращенный на формирование у обучающихся ценностного отношения к природе, повышение уровня экологической направленности образования, информированности молодежи по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, воспитание. Образовательный проект "Зеленые школы" получил развитие при поддержке проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", который реализуется Программой развития ООН и финансируется Европейским союзом. Национальным исполняющим агентством проекта стало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Положение о реализации проекта "Зеленые школы" подписали представители министерств образования и природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Таким образом в Беларуси была внедрена новая модель экологического образования.

Стать участником экологического движения может любая школа, школьное лесничество, учреждение дополнительного образования для детей и молодежи и экологический центр для детей и юношества Беларуси. Сегодня в нашей стране более 50 учреждений имеют специальный сертификат зеленой школы.

Информационный партнер проекта - Белорусское телеграфное агентство.