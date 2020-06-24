Экономия - 5000 рублей! Покупка квартиры онлайн - не только удобно, но и выгодно!

Во всем мире темпы онлайн-продаж существенно опережают традиционные формы. Пандемия только ускорила этот процесс. И если в США и Западной Европе разрабатываются механизмы продажи через интернет автомобилей, в Беларуси внедрена онлайн-покупка квартир. Оказалось, что это не только удобно, но и выгодно! Экономия составляет 5 тысяч рублей!

Аргументов для покупки квартиры именно в режиме онлайн множество. Давайте рассмотрим главные.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

Заходите на сайт застройщика bir.by! Для тех, кто мечтает о собственной квартире в самых современных комплексах Минска, там предлагается огромный выбор.

Можно выбрать сам комплекс, оценив его месторасположение на карте города.

Затем открыть вкладку комплекса - и оценить расположение кварталов и домов, в которых предлагаются квартиры.

В доме можно выбрать секцию, этаж и, конечно же, площадь и планировку именно той квартиры, в которой вы хотели бы жить!

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Вам не нужно ехать в офис продаж, поэтому вы не связаны временными рамками ни на дорогу, ни на разговор с менеджером.

Квартиру можно выбрать быстро, буквально за пару минут!

А кому-то для принятия решения потребуется время - у вас есть все возможности и время пересмотреть на сайте любой дом, которой возводится застройщиком в столице, чтобы сделать свой выбор.

Это - ваше право и ваше желание!

РЕШЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ

Речь не только о социальном дистанцировании, к которому нас постепенно приучила пандемия. Выбор онлайн позволяет не заходить в офис продаж для оформления документов на покупку.

Онлайн-покупка также очень удобна для тех, кого от офисов застройщика разделяет расстояние. Да, менеджеры отдела продаж сегодня работают в 19 городах страны, не считая Минска. Но этими городами территория Беларуси не ограничивается - благодаря режиму онлайн приобрести квартиру можно из любого уголка страны!

Для онлайна вообще нет пределов - забронировать квартиру можно сидя на даче или работая в чужой стране на другом конце света. Возвращаясь на родину, вы будете знать, что здесь вас ждет собственное жилье!

ПРОСТОТА И ПОНЯТНОСТЬ

На сайте застройщика есть пошаговая инструкция, которая делает процесс покупки абсолютно простым, прозрачным и понятным.

Шаг первый - выбор квартиры.

От том, как выбирать, мы уже говорили. Когда решение принято - остается нажать кнопку "Забронировать"!

Шаг второй - разговор с менеджером.

Менеджер связывается с покупателем оперативно в течение получаса с момента бронирования. Отныне он становится вашим персональным помощником - именно с ним вы будете решать все возникающие вопросы.

Шаг третий - подробная консультация.

С менеджером по телефону вы обсуждаете ваш выбор, цену, условия и способы оплаты квартиры, в том числе использование финансовых инструментов покупки, и возможность использования акционных предложений. Выбранная квартира бронируется за покупателем на два дня!

Шаг четвертый - встреча с курьером.

Вы предварительно получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес для ознакомления. Менеджер ответит на все ваши вопросы по документам.

Вам не нужно посещать офис продаж - курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу.

Сделка по покупке квартиры будет проведена онлайн от начала и до конца. А счастливый покупатель, который воспользуется онлайн-сервисом бронирования, существенно сэкономит - минус 5 тысяч рублей от стоимости своей квартиры, указанной на сайте!

О том, что покупать квартиру выгоднее всего именно этим летом, знают уже многие. Лучшие цены на этапе строительства, самые выгодные цены на уже готовые квартиры, специальные акции и предложения - это приметы нынешнего лета! Не теряйте время и не упускайте возможности!

Престижные столичные комплексы - это ваш вариант!

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МИНСК МИР"

Комплекс "Минск Мир"

Это будущее белорусской столицы, в которое можно заглянуть уже сегодня. Строительная площадка впечатляет - на территории 340 гектаров будет возведена жилая и коммерческая недвижимость, общественные здания и объекты развитой городской инфраструктуры. Не случайно комплекс "Минск Мир" был признан самым масштабным проектом в Европе!

"Минск Мир" - это строительная площадка размером более 340 га!

Город в городе! При этом до площади Независимости - пять минут на машине или в будущем пару минут на метро, новая линия которого строится именно здесь!

В комплексе уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World.

Его возведение ведется в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая. Партнерские соглашения с ОАЭ были подписаны на правительственном уровне, а еще ранее аналогичные соглашения с Дубайским МФЦ подписал застройщик. В Минск приезжали архитекторы, работавшие над созданием Дубайского МФЦ, чтобы принять участие в разработке белорусского проекта. Концепция его создания предполагает привлечение крупных мировых инвесторов, что позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона и привлечении инвестиций.

А еще МФЦ Minsk World - это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси!

Рядом ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра, а также будет разбит новый большой городской парк. Тенистые аллеи, фонтаны и скульптурные композиции, детские и спортивные площадки - здесь будет все для отдыха на свежем воздухе.

И еще одна важнейшая строительная площадка - станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена, первые поезда по которой пробегут уже очень скоро!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Конечно же, активно строится и жилье. Ведь этот комплекс - в первую очередь для людей, для тех семей, которые хотели бы решить свой квартирный вопрос раз и навсегда. Сегодня в комплексе можно купить квартиры в домах десяти кварталов! И количество предложений растет практически ежемесячно. Но также быстро квартиры и раскупаются, ведь покупатели видят, что комплекс строится с опережением графиков, при этом не отстает и социальная инфраструктура - это действительно комплексная и продуманная застройка. Свободными остались около 800 квартир!

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В квартале "Чемпионов" вскоре будет построена современная школа с бассейном

Прямо во дворе дома "Эмиратс Волна" уже построен торговый центр

Во всех дворах предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

В этом комплексе в семи домах различных кварталов есть квартиры на акции - по самым привлекательным ценам! Запоминайте названия: "Эмиратс Волна", "Пекин", "Стамбул", "Токио", "Ницца", "Лос-Анжелес" и "Новый Орлеан". Акция продлится только до конца июля!

Дом "Эмиратс Волна"

Дом "Пекин"

Дом "Стамбул"

Дом "Токио"

Дом "Ницца"

Дом "Лос-Анджелес"

Дом "Новый Орлеан"

КОМПЛЕКС "ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ"

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" будет полностью готов уже в следующем году. Это жилье европейского уровня комфорта - две станции метро по соседству, два детских сада - прямо в комплексе, паркинг на первом этаже.

А самое важное в "Парке Челюскинцев" - это его расположение! Комплекс уникален! Вид из окон грандиозен - более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Под окнами комплекса - более 170 гектаров лесного массива

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а для детей - многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

В непосредственной близости вся инфраструктура центра - школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности!

Сегодня здесь можно приобрести квартиры в полностью готовом доме №7! Здесь самые привлекательные цены! Хотите убедиться в этом - просто откройте сайт застройщика!

Дом №7

У дома отличное расположение - в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса. Парк - просто под окнами!

Дом №7 расположен в первой линии комплекса от границ парка, в глубине комплекса

Все квартиры в 25-этажном здании - свободной планировки. Квартиры трех типов. Площадь однокомнатных - 38-39 метров, двухкомнатных - 48-49 метров, трехкомнатных - 77-78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков - 3 метра, на всех остальных - 2,70.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой обеспечивает прекрасную инсоляцию.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками.

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением.

На эксплуатируемой кровле над паркингом предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

Подъем на этажи обеспечивают три скоростных бесшумных лифта OTIS. При этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам!

В просторном и светлом лобби, которое расположено на втором этаже здания, - много света и комфортных функциональных зон. Здесь расположена стойка для консьержа и уютный уголок для встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Просторное и светлое лобби в эко-стиле

А первый этаж - это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения.

"МАЯК МИНСКА"

Комплекс "Маяк Минска"

Комплекс, который за несколько лет полностью изменил район возле Национальной библиотеки.

Квартиры здесь остались лишь в трех уже готовых домах - "Микеланджело", "Рафаэль" и "Гоген".

Для покупателей с детьми особенно важно, что во дворе домов "Рафаэль" и "Гоген" уже построен новый детский сад - второй в комплексе. Здесь же расположена самая современная школа - с бассейном и спортивным городком.

Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"

Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Детская площадка

Школа

Этот комплекс стал первым в столице, который строился по принципу "город в городе". Здесь множество коммерческих помещений, стоимость которых выросла с начала строительства в два раза, и сотни магазинов, кафе, пунктов сферы услуг, а также бизнес-центр "Дана Центр".

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

Бизнес-центр Dana Center

Конечно же, важный пункт притяжения - ТРЦ "Дана Молл". К слову, с каждым днем покупателей здесь становится все больше. А меры безопасности для посетителей предприняты самые серьезные - кроме привычных флаконов антисептика и раздачи масок, застройщик установил по две дезинфекционные кабины как в самом торговом центре, так и в своих офисах продаж!

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Для безопасности посетителей предприняты самые серьезные меры

Украшение комплекса - пешеходный бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец". Молодожены здесь проводят шикарные фотосессии, а для минчан и гостей столицы устраиваются городские и районные праздники, фестивали, концерты.

Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" - новая городская достопримечательность Минска

Покупка квартиры в любом из комплексов онлайн - это реальная возможность сэкономить 5 тысяч рублей! Этой суммы хватит, например, чтобы в самой большой квартире в полном объеме провести электротехнические работы со всеми материалами. Согласитесь, отличное подспорье для новосела!

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А еще при покупке квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика на 100 месяцев, а в комплексе "Минск Мир" - на 120 месяцев. При этом первоначальный взнос - всего от 30%.

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В 19 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Офис по продаже квартир в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Онлайн-бронирование - реальная экономия для будущих новоселов!

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