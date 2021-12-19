Экономно, но красиво. Новогодняя елка во Дворце Независимости уже несколько лет радует гостей

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Независимости установили шикарную новогоднюю елку. Фотографию опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Украшение под стать самому зданию. Высокая, величественная и обильно декорированная различными шарами и другими новогодними украшениями елка по традиции установлена в самом большом - Зале торжественных церемоний Дворца Независимости. Красные и золотистые шары, плетеные звезды, елочные игрушки в виде шишек, санок, снежинок и ангелочков. Венчает все это великолепие большая звезда.

Тем не менее, стоит отметить, что к вопросу установки новогодней елки подошли достаточно экономно. Во-первых, дерево, очевидно, искусственное. А значит, за ним требуется не только меньше ухода, но и наряжают его уже не первый год. Традиционными остаются и украшения. Если сравнить фотографии, публикуемые "Пулом Первого", то как минимум в 2020 и 2019 годах елочные игрушки были теми же.

Новогодняя елка во Дворце Независимости в 2019 году

Интересно также, что если несколько лет назад елку ставили в центре зала, то в последние годы смещают ближе к краю, чтобы оставалось больше места для проведения уже ставшего традиционным бала.-0-

Новогодняя елка во Дворце Независимости в 2020 году

Фото Telegram-канал "Пул Первого"