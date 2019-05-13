Экономьте до 320 BYN на покупке двери и получите шанс выиграть тур в Италию

"Стальная линия" запускает грандиозную акцию. Подробнее – на italy.steelline.by .

Хотите сэкономить до 320 BYN при покупке входной двери? Выбирайте из более чем 20 вариантов дверей из новой итальянской коллекции с сейфовой системой защиты со скидкой 20%. Акция действует до 14 июня. Двери современного и классического дизайна придадут интерьеру дома тонкий итальянский стиль.

Любите современность в интерьере? В дверях "Татталья" и "Корлеоне" контрастные декоративные вставки с богатой фактурой дерева или камня, на выбор, наполнят квартиру итальянской самобытностью.

В классических моделях "Неаполь" и "Капри" правильные геометрические формы создают идеальные пропорции рисунка.

Настоящая итальянская защита

Во всех дверях новой коллекции установлена сейф-система от мирового производителя Securemme. Компания “Стальная линия” работаем напрямую с заводом Securemme и гарантирует подлинность и высокое качество замков.

Фото производства Securemme в Италии

Замки высшего (4) класса безопасности Securemme 2019 и Securemme 2600 обеспечивают запатентованную защиту от всех видов взлома.

Цилиндр Securemme K2 с функцией перекодировки имеет более 2 миллионов секретных комбинаций. Он защищен бронированной накладкой из прочной закаленной стали.

Противовзломные девиаторы обеспечивают 12 точек запирания по периметру дверного полотна. Защищают от отгиба края полотна.

Технология Antipicking защищает от подбора кода замка отмычками.

Компания Securemme была основана в 1967 году в Италии. Более 50 лет фабрика производит замки и сейф-системы. Все производственные этапы находятся под контролем сложной компьютерной системы и обеспечивают непрерывный контроль на производстве.

Купите дверь "Стальная линия" и получите шанс отдохнуть в Италии.

Нет ничего более успокаивающего, чем отдых в солнечной Италии. Ждать нельзя. Покупайте любую дверь "Стальная линия" до 14 июня – и получите шанс выиграть тур в Италию на двоих.

Фото www.tourtrans.ru

Это будет незабываемая поездка. Вы побываете в Вечном городе, посетите город-государство Ватикан с уникальными дворцами и памятниками истории. А в романтичной Венеции пройдетесь по узким улочкам, где ступала нога обаятельного Казановы, насладитесь закатом на берегу Венецианской лагуны. В Сан-Марино будете любоваться невероятными горными пейзажами и прикоснетесь к старинной средневековой архитектуре. Заманчиво, правда?

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