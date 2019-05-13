Экономьте до 320 BYN на покупке двери и получите шанс выиграть тур в Италию

"Стальная линия" запускает грандиозную акцию. Подробнее – на
Хотите сэкономить до 320 BYN при покупке входной двери? Выбирайте из более чем 20 вариантов дверей из
Любите современность в интерьере? В дверях
В классических моделях
Во всех дверях новой коллекции установлена сейф-система от мирового производителя Securemme. Компания “Стальная линия” работаем напрямую с заводом Securemme и гарантирует подлинность и высокое качество замков.
Замки высшего (4) класса безопасности Securemme 2019 и Securemme 2600 обеспечивают запатентованную защиту от всех видов взлома.
Цилиндр Securemme K2 с функцией перекодировки имеет более 2 миллионов секретных комбинаций. Он защищен бронированной накладкой из прочной закаленной стали.
Противовзломные девиаторы обеспечивают 12 точек запирания по периметру дверного полотна. Защищают от отгиба края полотна.
Технология Antipicking защищает от подбора кода замка отмычками.
Компания Securemme была основана в 1967 году в Италии. Более 50 лет фабрика производит замки и сейф-системы. Все производственные этапы находятся под контролем сложной компьютерной системы и обеспечивают непрерывный контроль на производстве.
Нет ничего более успокаивающего, чем отдых в солнечной Италии. Ждать нельзя. Покупайте любую
Это будет незабываемая поездка. Вы побываете в Вечном городе, посетите город-государство Ватикан с уникальными дворцами и памятниками истории. А в романтичной Венеции пройдетесь по узким улочкам, где ступала нога обаятельного Казановы, насладитесь закатом на берегу Венецианской лагуны. В Сан-Марино будете любоваться невероятными горными пейзажами и прикоснетесь к старинной средневековой архитектуре. Заманчиво, правда?
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.354 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0969 BYN
|2.098 BYN
|2.102 BYN
|RUB
|3.2248 BYN
|3.202 BYN
|3.219 BYN