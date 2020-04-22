Экранные маски для медиков изготовили в центре инновационного и технического творчества

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педагоги и учащиеся объединений по интересам Республиканского центра инновационного и технического творчества изготовили экранные маски для медиков, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

На 3D-принтере напечатаны элементы крепления, сам экран вырезан из специального прозрачного пластика. Сегодня изготовленные защитные щитки были переданы 10-й городской клинической больнице Минска. Они помогут обезопасить от вируса органы дыхания, кожу и глаза медработников.

Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 10-й городской клинической больницы Диана Протасевич выразила благодарность учащимся и педагогам центра за изготовленные средства защиты, которые так необходимы врачам в условиях эпидемиологической ситуации.-0-