Экс-главу Генштаба Вооруженных Сил Беларуси проводили в запас

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-главу Генштаба ВС Беларуси проводили в запас в связи с избранием в депутаты, его имя занесено в Книгу почета Вооруженных Сил. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с указом Президента Беларуси от 5 декабря 2019 года №439 генерал-майор Олег Белоконев уволен с военной службы в запас в связи с осуществлением им полномочий депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Сегодня в военном ведомстве его в торжественной обстановке проводили в запас.

В своем выступлении министр обороны Андрей Равков отметил неоценимый вклад Олега Белоконева в строительство Вооруженных Сил, повышение их боевой и мобилизационной готовности. "Олег Алексеевич стал для всех образцом выполнения должностных обязанностей, добросовестного отношения к своему делу. За всю свою службу его отличала исключительная преданность своей стране, порядочность, работоспособность и результативность. Уверен, что и на политическом поприще, работая в Палате представителей Национального собрания, он покажет себя с наилучшей стороны", - сказал министр.

Олег Белоконев поблагодарил генералов и офицеров за совместную службу и пожелал новых успехов в ратном труде на благо Отечества: "В жизни каждого военного человека наступает тот день, когда он завершает свою службу. На каких бы должностях я ни работал, я всегда руководствовался тремя основными принципами: сохрани, не навреди и преумножь. Я служил в отличном коллективе, способном выполнить любую поставленную задачу на благо обороноспособности нашей страны. Хочу сказать огромное спасибо всем офицерам, генералам за совместную службу. Благодаря нашему слаженному труду мы имеем сильные Вооруженные Силы".

Решением коллегии Министерства обороны генерал-майор Олег Белоконев занесен в Книгу почета Вооруженных Сил.

Олег Белоконев родился 15 мая 1965 года в селе Барабаш Хасанского района Приморского края. В Вооруженных Силах с 1983 года. С 1987 по 1997 год прошел все должностные ступени от командира взвода до командира батальона. С 1999 по 2008 год военную службу проходил в должностях начальника штаба - заместителя командира полка, заместителя командира отдельной механизированной бригады, командира отдельной механизированной бригады, заместителя военного комиссара областного военного комиссариата, первого заместителя начальника управления сил специальных операций Генерального штаба Вооруженных Сил, заместителя командующего войсками Западного оперативного командования.

С августа 2010-го по январь 2014 года - командующий силами специальных операций Вооруженных Сил.

Указом Президента Республики Беларусь от 11 января 2014 года был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны.-0-

Фото из Telegram-канала Министерства обороны Беларуси