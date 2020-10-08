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08 октября 2020, 14:45

Экс-министр соцзащиты: в основе социальной политики - забота о людях, как о самых близких

Фото из архива
Фото из архива

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспоминаниями о строительстве системы социальной защиты Беларуси и мнением о главных ее принципах в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделилась бывший министр социальной защиты Республики Беларусь Ольга Даргель, которой сегодня исполнилось 80 лет.

По случаю юбилея именинницу приехал поздравить заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак. "Современная система социальной защиты строилась в очень непростых условиях. У истоков ее как раз стояла Ольга Брониславовна. До этого не было, например, понимания нужд людей с инвалидностью, не было льгот для некоторых категорий, адресной социальной помощи, территориальных центров соцобслуживания и прочего", - рассказал он.

Ольга Даргель посвятила государственной службе более 30 лет. С 1993 года по 2001-й возглавляла Министерство социальной защиты, как оно тогда называлось. В ее копилке наград - медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", медаль "За трудовую доблесть". А еще - тысячи добрых слов от бывших коллег, знакомых и просто пенсионеров, людей с инвалидностью. Благодарности и поздравления от них сыпались и сегодня - телефоны юбилярши и ее мужа Альфонса Тишкевича почти не смолкали, постоянно прерывая беседу.

"Когда я возглавила тогда еще Министерство социального обеспечения, штат сокращали. Было очень сложно. А в августе 1994 года Президент назначил меня министром социальной защиты. И мы начали строить свое ведомство. К нам перешли вопросы семьи и детей, пособий, военнослужащие запаса, воины-интернационалисты, нам подчинили и фонд соцзащиты. Это был сложный, переходный период: зарплату то платят, то не платят, Совмин воспользовался средствами нашего фонда, забрав остаток. И мне нечем было платить пенсии. Полгода на меня давили, пока я не сказала Президенту, что случилось", - вспоминает Ольга Даргель. Тогда принятием нескольких указов ситуацию удалось выровнять, найти источники средств.

Вспоминает она и то, как развивалась сеть территориальных центров социального обслуживания населения, домов-интернатов, ведь "как при живых родителях дети бывают сиротами, так и при живых детях сиротами становятся родители - за такими одинокими пожилыми нужно заботиться государству". "И наше министерство постепенно заложило законодательную базу: о ветеранах, инвалидах, пенсионном обеспечении; программы о пожилых людях, "Дети Беларуси", социальном положении женщин. Разработали концепции по реформе пенсионного обеспечения, адресной помощи, социальному страхованию. Три санатория построили в системе соцзащиты, два протезно-ортопедических центра (сегодня это Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр)", - перечислила Ольга Даргель.

Средства фонда, финансирование всей системы ей еще не раз приходилось отстаивать. Например, когда пытались сократить финансирование протезно-ортопедического центра, санаториев. "Я возмущалась, почему не хотят выделять деньги? Это же наши родители! Или так: вы сегодня здоровы, а завтра, не дай бог, придется сесть в коляску. Тогда и будете кричать, что нет того, не хватает другого. Поэтому давайте думать сейчас о своем будущем и благосостоянии своих родителей", - те аргументы теперь уже бывшего министра и сегодня лежат в основе социальной политики государства.

По инициативе Ольги Даргель 5 января был учрежден профессиональный праздник - День работников социальной защиты. При ней разрабатывалась концепция адресной помощи, отрабатывалась она на базе Дзержинского района. "Новые формы работы мы тоже внедряли: и мини-дома-интернаты, и палаты сестринского ухода. Система была хорошая. И я благодарна, что работала с такими разумными людьми. Горжусь своим министерством, своим коллективом. Мы трудились от души. Я всегда говорила: представляйте, что перед вами ваши отцы, матери, дедушки и бабушки, и относитесь к ним так, - поделилась своим трудовым и жизненным кредо юбилярша. - Современному министерству, его коллективу советы давать незачем. Люди работают умные. Пусть просто думают, как мы думали, набирают опыт, если есть возможность - ищут новые способы работы".-0-

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