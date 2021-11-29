Экс-сенатор Италии: Польша в отношении беженцев поступает грубо и недемократично

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша в отношении беженцев поступает грубо и недемократично. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал экс-сенатор Италии Луиджи Марино, сообщает БЕЛТА.

"С начала года Италия приняла 57 тыс. мигрантов, в ноябре только за неделю 2468. Почему Польша поступает так грубо и недемократично? Как знаю, там есть ассоциации добровольцев, которые готовы помогать мигрантам, но польское правительство это запрещает. Это негуманно", - сказал Луиджи Марино.

Беларусь в свою очередь оказывает беженцам всю возможную гуманитарную помощь. "Я был у вас два раза. Я знаю только одно, что ваш народ трудолюбивый и всегда за мир", - добавил экс-сенатор.-0-