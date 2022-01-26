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Общество
26 января 2022, 09:00

Эксклюзивный дом рядом с метро почти распродан! А что оказалось внутри?

Палитра комфортабельных и эксклюзивных новостроек многофункционального комплекса Minsk World дополнена еще одним архитектурным шедевром. Счастливые новоселы принимают ключи от элитных апартаментов в уникальном доме "Вена"!

До счастливой жизни в элитном доме один шаг!
До счастливой жизни в элитном доме один шаг!

Вам хотелось бы узнать больше об ультрасовременных новостройках, носящих названия прославленных мировых столиц? О доме "Вена", расположенном в благоустроенном квартале "Центральная Европа" и о системе координат комфорта Minsk World мы готовы говорить бесконечно с теми, кто найдет время

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Вы не в Минске? Наши консультанты работают в 57 городах страны и готовы прямо сейчас дать подробные ответы на любые вопросы будущих владельцев эксклюзивных апартаментов мечты в доме "Вена".

Каковы впечатления людей, решивших стать владельцами элитной европейской недвижимости, не покидая пределов родной Беларуси?

Сергей искал дом своей мечты. И нашел его!
Сергей искал дом своей мечты. И нашел его!

Сергей: "Первое впечатление хорошее! Все новое! Мы долго выбирали дом. Именно "Вена" оказалась тем местом, которым мы остались очень довольны! Здесь множество идей, фишек, интересных вещей. У авторов проекта была своя задумка и подход к ее реализации!".

"Вена". Движение вверх!
"Вена". Движение вверх!

Апартаменты в "Вене" стали одним из первых серьезных приобретений в жизни Василия!
Апартаменты в "Вене" стали одним из первых серьезных приобретений в жизни Василия!

Василий: "Положительные эмоции я испытал еще до того, как увидел мои апартаменты! Уже на подъезде к дому я ощущал приятное волнение! Дом очень отличается от других новостроек Минска своей новизной. В апартаментах есть возможность реализовать любой дизайнерский замысел. Рядом метро, прекрасное транспортное сообщение с любой точкой города!"

***

Нина: "Хорошие впечатления о застройщике и об апартаментах! Развита инфраструктура! Это очень круто, когда не жалеют средств на прекрасные зеленые зоны, детские и спортивные площадки. Мы очень хотели жить в комфорте, чтобы уютно было не только нам, но и нашим детям. Именно здесь застройщик пошел нашим желаниям навстречу!"

Нина мечтала жить в комфорте. Мечты сбываются!
Нина мечтала жить в комфорте. Мечты сбываются!

Эксклюзивный дом достоин своего звучного названия! Именно столица Австрии много раз признавалась самым комфортным городом мира. Распахнем двери "Вены"!

В холле "Вены" царят комфорт и красота!
В холле "Вены" царят комфорт и красота!

Представьте себе восхищение, которое испытают ваши друзья, когда вместо привычного подъезда городской многоэтажки увидят понравившееся нашим новоселам дизайнерское лобби.

На галерею искусства похож не только холл "Вены", но и парадные всех новостроек квартала "Центральная Европа" многофункционального комплекса Minsk World.

Квартал "Центральная Европа" зимой
Квартал "Центральная Европа" зимой

Запланирован вечерний выход? Гости могут подождать вас в мягких аристократических креслах зоны отдыха.

Удобные кресла, лампы, мерцание камина…
Удобные кресла, лампы, мерцание камина…

Этот вечер пройдет в апартаментах? Оценить тающие внизу красоты квартала ваши гости смогут, поднимаясь в панорамном лифте. Что же представляют собой сами апартаменты? В доме "Вена" и других новостройках Minsk World реализован принцип свободной планировки.

Это шанс создать собственный уютный мир, обустроить жилье так, как хотите этого вы, сделав столько помещений для отдыха, работы, воспитания детей, занятий спортом и романтики, сколько необходимо.

Каждый взгляд в панорамные окна (от пола до потолка!) будет приятно напоминать, что вы живете в одном из самых благоустроенных районов Минска. Там, за окнами, потрясающий вид на чудесный парк.

"Вена". Эстетика XXI века!
"Вена". Эстетика XXI века!

"Вена" ослепительно красива! Декоративная отделка имитирует разноцветную кирпичную кладку, которую подчеркивают белые балконы и остекленные лоджии.

19 этажей красоты и комфорта!
19 этажей красоты и комфорта!

Дом возвышается в географическом сердце квартала "Центральная Европа" и многофункционального комплекса Minsk World. Его локация эксклюзивна.

Квартал "Центральная Европа" — сердце Minsk World
Квартал "Центральная Европа" — сердце Minsk World

Пройдя всего 100 метров, вы сможете окунуться в бурлящую радостью жизнь самого крупного в Беларуси торгово-развлекательного центра. Он запроектирован именно здесь!

Крупнейший торгово-развлекательный центр в стране!
Крупнейший торгово-развлекательный центр в стране!

Или оказаться в эпицентре деловой жизни Международного финансового центра – одного из новейших символов Минска и Беларуси.

Международный финансовый центр — символ деловой энергии Минска!
Международный финансовый центр — символ деловой энергии Минска!

150 метров от "Вены" до метро!

Станция "Ковальская слобода" открыта.

На "Аэродромной" уже идет отделка керамогранитом

(сдача запланирована на 2023 год).

В кварталах Minsk World предусмотрено все для поддержания физической формы, командных игр и развития подрастающего поколения.

Новейшие стадионы
Новейшие стадионы

Велодорожки, идущие через весь парк
Велодорожки, идущие через весь парк

Зоны воркаута!
Зоны воркаута!

Minsk World — идеальное место для ваших детей, которых ждут места в одном из 13-ти современных детских садов. На территории комплекса откроются 2 школы!

Красота, комфорт и безопасность детям!
Красота, комфорт и безопасность детям!

Транзитное движение через прилегающие к домам территории безопасных кварталов Minsk World не предусмотрено, а парковочные зоны вынесены на периферию. Можно безопасно играть на детских площадках!

Уголок детской радости манит маленьких жителей "Вены" даже среди зимы!
Уголок детской радости манит маленьких жителей "Вены" даже среди зимы!

Благоустроенное окружение домов включает зоны развлечений для подростков, откуда тинейджерам не захочется уходить!

А у вашего ребенка есть скейт? Прекрасный подарок к будущему лету!
А у вашего ребенка есть скейт? Прекрасный подарок к будущему лету!

Для малышей и мам во всех домах многофункционального комплекса Minsk World есть санитарные комнаты с пеленальными столиками.

Санитарные комнаты одного из домов квартала
Санитарные комнаты одного из домов квартала

В ходе реализации замысла "15-ти минутного города", где все нужное и важное находится в шаговой доступности, в многофункциональном комплексе Minsk World продумана каждая деталь, начиная с отведенных участков для выгула домашних животных, заканчивая многоэтажными охраняемыми паркингами для автомобилей.

Девятиэтажный паркинг. Близко, доступно, безопасно! Охрана и доступ владельцу авто 24/365!
Девятиэтажный паркинг. Близко, доступно, безопасно! Охрана и доступ владельцу авто 24/365!

Вам хочется здесь жить? Мы очень рады!

Minsk World — это жизнь на лоне природы без утраты безупречно развитой инфраструктуры мегаполиса.

Minsk World с высоты птичьего полета!
Minsk World с высоты птичьего полета!

Апартаменты в Minsk World ждут вас! Стать их хозяевами помогут не только накопленные вами средства, но и:

· Выгодные программы для покупателей элитной недвижимости, предлагаемые нашей компанией!

· Беспроцентная рассрочка до 60 месяцев!

· Отличные условия кредитования банков-партнеров!

Minsk World.

История комфорта, которую

мы пишем для Вас!

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