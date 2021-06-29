Экскурсии для детей летом должны проводиться с учетом противоэпидемических мер - Малахова

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экскурсии для детей, которые находятся в оздоровительных лагерях, должны проводиться с учетом противоэпидемических мер. Об этом заявила журналистам заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не возражаем против проведения экскурсий, но в разумных пределах. Если экскурсия организовывается, например, в какой-то музей, там должен присутствовать только этот отряд или этот лагерь, не должно быть посторонних. До и после проведения экскурсии должно быть проветрено и убрано", - сказала Алла Малахова.

В эту оздоровительную кампанию Министерство образования порекомендовало более активно использовать возможности туристско-экскурсионной деятельности, чтобы досуг ребят был содержательным, отметила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Лариса Емельянчик.

"Мы рекомендуем проводить не только экскурсии в какие-то дальние регионы, но и пешие. Убеждена, что в каждом регионе есть достопримечательности, о которых мы порой и не знаем. У детей пешая экскурсия на такой объект, безусловно, будет вызывать интерес", - сказала она. На сайте Республиканского центра экологии и краеведения размещен ряд справочников по организации экскурсионной деятельности.

При этом, отметила Лариса Емельянчик, рекомендуется использовать дневник путешественника - это своеобразный документ для фиксирования посещений экскурсионных объектов Беларуси, который на протяжении обучения будет помогать обучающимся изучать свою родину. Сейчас разрабатывается мобильное приложение такого дневника. По мнению консультанта главного управления, это поможет детям использовать полученные знания во время образовательного процесса - на уроках истории, географии.

Что касается организации палаточных лагерей, со стороны санэпидслужбы есть серьезные ограничения. "В этом году мы не рекомендуем проведение передвижных палаточных лагерей из-за фактически отсутствия медицинского наблюдения за состоянием здоровья и таких мероприятий, как уборка, дезинфекция и пр.", - сказала Алла Малахова. По сути, палаточные лагеря не запрещены, но их организация рекомендована на стационарной базе. В этом случае дети пользуются всеми услугами лагеря - им доступны и санблоки, и питание, и меднаблюдение.-0-