Экскурсии в Беларуси вправе проводить лишь аттестованные в Минспорта гиды - мнение

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экскурсии на территории Беларуси вправе проводить лишь аттестованные в Министерстве спорта и туризма гиды. Такое мнение высказал член Совета Республики, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк сегодня на выездном заседании Постоянного комитета Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, передает корреспондент БЕЛТА.

Темой заседания стала практика применения законодательства о туризме и пути его совершенствования. В том числе депутаты обсуждали перспективы правового регулирования в туристической сфере. На заседании был презентован законопроект о внесении изменений в закон "О туризме". Директор мемориального комплекса выступил с инициативой, что экскурсии на территории республики должны проводить гиды-переводчики, прошедшие профессиональную аттестацию, подтверждающую квалификацию в соответствии с перечнем тем экскурсий. "Это принципиально, - подчеркнул он. - ИП, ЧУП, основным видом деятельности которых является туристическая, должны пройти аттестацию и получить разрешение в департаменте по туризму Минспорта. Тогда они получат основание проводить какие-то экскурсии" .

По словам Григория Бысюка, ежедневно на территории комплекса выявляют до двух десятков нелегальных экскурсоводов - представителей сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, не имеющих соответствующего разрешения, а то и вовсе людей без профильного образования. На вопрос, на каком основании они оказывают туруслугу на территории госучреждения, в ответ чаще всего можно услышать, что это просто бесплатная экскурсия для своих знакомых, родственников, друзей и т.д. Причем зачастую эту легенду подтверждают и сами туристы.

"Более того, на улицах города, крепости появились туроператоры Польши, России - проводят экскурсии, как у себя дома. Это уже, я считаю, не просто зарабатывание денег, а, можно сказать, вопрос информационной безопасности нашего государства. Ведь каждый из них говорит, преподносит историю Брестской крепости, историю ее обороны, историю города со своей точки зрения", - отметил сенатор.

Председатель Постоянной комиссии Людмила Макарина-Кибак считает, что подобного рода заседания являются удачной площадкой для обмена мнениями и предложениями, которые в последующем могут стать основой будущих законодательных норм, отвечающих и по форме, и по содержанию духу времени. "Законодательное обеспечение отрасли имеет особую значимость в формировании и развитии индустрии туризма. Действующий закон, безусловно, сыграл важную роль в становлении туризма в нашей стране, легализации экономических отношений в этой сфере, формировании правил поведения участников туристической деятельности. Тем не менее жизнь не стоит на месте, и действующее законодательство требует определенных корректив с учетом происходящих в стране и мире процессов", - сказала она.

Ожидается, что обновленный закон о туризме с изменениями и дополнениями будет представлен на рассмотрение парламента уже в этом году.-0-