Экскурсии в Minsk World! Узнай о комплексе всё!

Так с высоты птичьего полета будет выглядеть Minsk World
В начале нынешнего лета к списку всевозможных экскурсий в белорусской столице добавилась еще одна – в Minsk World.Итак, в путь! А начнется он с записи на экскурсию по просторам многофункционального комплекса Minsk World. Сделать это просто: достаточно заполнить форму на сайте bir.by. Затем с Вами свяжутся и оговорят дату, время и место встречи. К слову, экскурсии бесплатные и проходят практически ежедневно, если позволяет погода.Место сбора — офис продаж по адресу П.Мстиславца, 9. Затем недолгая дорога, во время которой персональный гид, а эту роль взяли на себя менеджеры отдела продаж, ответит на все интересующие вопросы.
• там же экскурсантам покажут и жилье с готовыми интерьерными решениями. Спрос на такие во всех смыслах "квартиры под ключ" постоянно растет;
• посетите, прошедшие приемку дома в кварталах "Северная Америка" и "Африка". Здесь можно подняться в квартиры, обратив внимание на качество строительства, и предлагаемые площади, и даже виды из окон. Детские и спортивные площадки видны "как на ладони". Кстати, отличительная особенность кварталов Minsk World "двор без машин" из окон также отлично просматривается;
• сориентируетесь в новых улицах, к слову, весьма продуманных и широких, на месте оценив транспортную доступность, в том числе и близость станций метро. Minsk World – это площадь более 340 гектаров, где по принципу "город в городе" растет новый Минск. Уже сейчас можно окунуться в, полный кипящей энергии, город будущего. К слову, темпы строительства потрясают.
Но такое, как говорится: "Лучше один раз увидеть!".
На квартиры в Minsk World выгодные условия покупки! Специальное предложение действует только до 31 августа, а значит стоит поторопиться, чтобы успеть до завершения срока действия летних акций!
На экскурсии в многофункциональный комплекс Minsk World приходят целыми семьями и на месте
• узнают о планах развития микрорайонов (детские сада, школы, магазины);
• знакомятся с готовыми квартирами и уточняют ориентировочную стоимость аналогичных квартир в других домах;
• отметят для себя высокий темп строительства и степень готовности объектов;
• рассматривают готовые квартиры в уже построенных домах, и нередко выбирают аналогичные по планировочному решению в строящемся доме;
• и, конечно же, получают ответы на все вопросы, касательно акций, специальных предложений и условий покупки жилья.На экскурсию достаточно взять с собой мобильный телефон, чтобы запечатлеть комплекс во всей красе, и хорошее настроение, а массу положительных эмоций мы Вам обеспечим.
Любовь к Minsk World начинается с экскурсии!
Поспешим в строящийся Minsk World, чтобы на месте увидеть, как идет строительство самого крупномасштабного проекта Беларуси, как "растут" современные дома и появляются на карте столицы новые улицы.
Уже на месте Вы сможете лично разобраться во всех преимуществах многофункционального комплекса Minsk World:
• пройдете по полностью завершенному кварталу "Эмиратс", обратив особое внимание на развитую инфраструктуру (аптеки, кафе, магазины, салоны красоты, фитнес-центры, садики, детские и спортивные площадки). Рядом с кварталом на улице Германовской, 7 уже открыт паркинг;
• там же экскурсантам покажут и жилье с готовыми интерьерными решениями. Спрос на такие во всех смыслах "квартиры под ключ" постоянно растет;
• посетите, прошедшие приемку дома в кварталах "Северная Америка" и "Африка". Здесь можно подняться в квартиры, обратив внимание на качество строительства, и предлагаемые площади, и даже виды из окон. Детские и спортивные площадки видны "как на ладони". Кстати, отличительная особенность кварталов Minsk World "двор без машин" из окон также отлично просматривается;
• сориентируетесь в новых улицах, к слову, весьма продуманных и широких, на месте оценив транспортную доступность, в том числе и близость станций метро. Minsk World – это площадь более 340 гектаров, где по принципу "город в городе" растет новый Минск. Уже сейчас можно окунуться в, полный кипящей энергии, город будущего. К слову, темпы строительства потрясают.
Но такое, как говорится: "Лучше один раз увидеть!".
Экскурсии на комплекс Minsk World – решение, продиктованное временем. Приходите, смотрите, убеждайтесь сами.Minsk World — это не только жилая и коммерческая недвижимость, но и обширная социальная инфраструктура: 12 школ и 8 детских садов, спортивные и игровые площадки, взрослые и детские поликлиники, кафе и магазины, парки, скверы и развитая сеть велодорожек. А точкой притяжения станет Деловой квартал Международного финансового центра с самым большим ТРЦ MARA Moll.Девелопер предлагает покупателям не просто достойную европейских и мировых стандартов недвижимость, а в первую очередь жилье доступное. Так что купить квартиру проще, чем кажется на первый взгляд.
На квартиры в Minsk World выгодные условия покупки! Специальное предложение действует только до 31 августа, а значит стоит поторопиться, чтобы успеть до завершения срока действия летних акций!
На экскурсии в многофункциональный комплекс Minsk World приходят целыми семьями и на месте
• узнают о планах развития микрорайонов (детские сада, школы, магазины);
• знакомятся с готовыми квартирами и уточняют ориентировочную стоимость аналогичных квартир в других домах;
• отметят для себя высокий темп строительства и степень готовности объектов;
• рассматривают готовые квартиры в уже построенных домах, и нередко выбирают аналогичные по планировочному решению в строящемся доме;
• и, конечно же, получают ответы на все вопросы, касательно акций, специальных предложений и условий покупки жилья.
В многофункциональном комплексе все продумано до мелочей и направлено на то, чтобы жители Minsk World искренне полюбили то комфортное и красивое место, в котором живут.
Любовь к Minsk World начинается с экскурсии!