Экскурсии в воинские части и спартакиады - БРСМ провел более 300 мероприятий акции "Я служу!"

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 мероприятий республиканской патриотической акции "Я служу!" провел Белорусский республиканский союз молодежи в регионах страны и Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Мы завершаем сегодня первую часть акции, посвященную Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Ее мероприятия направлены на создание положительного имиджа службы в армии в молодежной и родительской среде, популяризацию профессии военного. По всей стране прошло более 300 мероприятий - экскурсии для ребят и их родителей, экскурсии в воинские части, спартакиады, патриотические проекты, фестивали, военно-патриотические игры, открытые диалоги", - рассказала Александра Гончарова.

К примеру, Ивановская районная организация БРСМ пригласила учащихся 8-11-х классов на экскурсию на второй пограничный пост "Одрижин", где ребята познакомились с бытом пограничников и службой, а также работой кинологов. В Витебске на базе в/ч 5524 состоялся областной патриотический проект "Один день в Армии". Его участники - представители Молодежного отряда охраны правопорядка - провели день по распорядку военнослужащих: познакомились с особенностями быта, несения службы, теоретической и практической подготовки. Представители МООП Мозырского районного комитета БРСМ приняли участие в открытом диалоге с военнослужащими срочной службы в/ч 5525. В Лидском районе состоялась встреча "Почетное звание - Солдат Беларуси".

Традиционно акция "Я служу!" реализуется БРСМ в два этапа при поддержке заинтересованных. Первый этап проходит с 15 по 23 февраля. Второй - с 23 сентября по 7 октября как интернет-проект, во время которого молодые люди, отслужившие в рядах Вооруженных Сил, под хештегом #яслужу! продолжают наполнять своими фотографиями дембельский альбом в официальной группе Молодежных отрядов охраны правопорядка во "ВКонтакте".-0-