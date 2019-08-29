Экспедиция белорусских полярников отправится в Антарктиду в начале ноября

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцатая Белорусская антарктическая экспедиция отправится в Антарктиду в начале ноября текущего года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований НАН Беларуси, начальник Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов, передает корреспондент БЕЛТА.

Ученые вылетят из Минска 8-9 ноября, рейс из Кейптауна в Антарктику запланирован на 13 ноября.

По словам Алексея Гайдашова, состав участников экспедиции пока не определен. "Мы стараемся балансировать процентное соотношение состава таким образом, чтобы в большей степени обкатывать новичков. Второе звено - это молодежь, которая уже побывала в сезонных экспедициях и имеет опыт участия в белорусских антарктических экспедициях. В некоторых случаях в состав экспедиции включаются ветераны. Это делается в том случае, когда их вид исследований никто другой провести не может", - пояснил полярник.

По его словам, уже сформирована так называемая скамейка запасных - молодых, активных профессионалов, которые отработали не одну белорусскую экспедицию и имеют необходимый опыт. "Основная ставка делается именно на них", - подчеркнул Алексей Гайдашов.

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